民眾稱「差點被大鳳梨害死」 台11線特殊公車亭存廢引爭議

鳳梨公車亭造型可愛成注目焦點。（縣府提供）

小學生在歪斜公車亭內感到興奮有趣，該公車亭現已拆除。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣成功鎮八嗡嗡的鳳梨造型公車亭就因可愛外觀有時也吸引駕駛停車打卡、拍照。但日前有居民稱，穿越馬路時視線被公車亭遮擋「一走出去險被車撞死」，並向縣府投訴。網路傳出鳳梨公車亭將被拆，網友反而不滿「有國小前的公車亭成比薩斜塔怎不拆」；縣府澄清，不打算拔除鳳梨，它只是北移數公尺「鳳梨還在」。

台東有許多特殊公車亭，某些也成特殊景點，約在5年多前，許多阿美族部落族人在原民會資助下興建多個水果造型公車亭，其中八嗡嗡部落的「路邊大鳳梨」因在台11線上最顯眼吸睛，同時也符合當地海邊種植鳳梨景色，還有新人在此拍攝婚妙照、增加照片可愛氛圍。

只是鳳梨公車亭日前遭投訴造成交通危險。縣府交觀處轉述民眾投訴，由於公車亭位在台11北上方向，居民由北側斑馬線穿越馬路時，往南查看來車會因視線被擋，直到越過視覺盲區後才查覺有車急駛而來、險些被車撞「還好我反應快」。

縣府在會勘後認為「還是需由當地居民決定去留，畢竟這是居民所做」。但地方則傳出「要拔鳳梨」風聲，有族人則不滿道，還有其他族人拍到調皮小學生坐在歪斜公車亭下，「跟比薩斜塔一樣」、台東出現義大利景色，「這才叫做『危險的公車亭』反而不拆！」，不滿縣府「拔除的不只是一顆鳳梨，還是族人的心血」

歪斜公車亭是撞歪 已移除

交觀處澄清，詢問族人意見後多數希望保留，因此決定擇日拔鳳梨再置於附近斑馬線以北，以免影響視線。至於海岸邊某國小外的歪斜公車亭，推測是被不肖駕駛撞歪後逃逸，約在2個星期前已移除、準備報廢。

台東縣幅原遼闊，特別是許多偏鄉年邁族人靠著公車往返市區買菜、看病，有公車亭以免受到強烈日照，其中八嗡嗡的鳳梨公車亭及多良車站外的公車亭，在美化後，或靠著天然美景都已是著名打卡景點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法