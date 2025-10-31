竹市東大路建案開挖地下室害民宅傾斜 9戶持續安置列管

新竹市東大路建案開挖地下室，導致地層下陷及民宅傾斜，經緊急撤離21戶，今天進行相關鑑定後，仍有9戶及9人需持續安置，另24人已返回原住處。（記者洪美秀攝）

新竹市東大路4段富宇建設天闊建案因進行地下室開挖造成鄰近民宅傾斜及地層下陷等危急狀況，市府昨天緊急撤離21戶、33人後，今天由新竹市建築師公會和建商，針對周邊建築物結構安全進行初步專業評估，初步勘查結果，判定位於工地北側第三、第四排的建築物目前無安全疑慮，無立即危險性，除有9戶持續列管監測外，其餘住戶可返家，但若現地監測數據出現變化，仍需依現場人員指示，配合緊急疏散。而昨天撤離的33人中，已有24人返回住處，9人持續安置中。

市府都發處建管科長李嘉倫指出，今天由大地技師公會進行現場會勘，並檢視已完成的鄰地巷弄透地雷達報告，經檢測結果顯示，未發現土壤疏鬆或孔洞情形。綜合各方專業評估，現場指揮官判定除117巷24號（集會所）、117巷23號、115巷24號、115巷23號、113巷26號、113巷24號、113巷23號、113巷23之1號及111巷24號外，其餘位在工地側第三、第四排以後之住戶可返回居住；但若現地監測數據出現變化，仍須依照現場人員指示，配合緊急疏散。

請繼續往下閱讀...

李嘉倫說，現場下陷情況已趨穩定，為加強安全防護，市府已於鄰近工地東大路四段111巷至117巷區域，規劃每2小時進行一次監測，並即時回報至監測群組。同時，除原設於第二排的觀測點外，亦增設第三排觀測點，並在住戶第三、第四排加裝建築物傾斜監測儀，強化監測密度與安全警示機制。若監測儀器曲線圖出現異常變化，工地及應變中心將立即啟動應變處置，確保周邊環境安全。

新竹市東大路建案開挖地下室，導致地層下陷及民宅傾斜，經緊急撤離21戶，今天進行相關鑑定後，仍有9戶及9人需持續安置，另24人已返回原住處。（記者洪美秀攝）

新竹市東大路建案開挖地下室，導致地層下陷及民宅傾斜，經緊急撤離21戶，今天進行相關鑑定後，仍有9戶及9人需持續安置，另24人已返回原住處。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法