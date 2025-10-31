為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全球第六！台灣人1年砸768億玩手遊 網揭2關鍵原因：一拍即合

    2025/10/31 22:38 即時新聞／綜合報導
    台灣人一年在手機遊戲上的花費高達新台幣768億元。示意圖，與本文無關。（資料照）

    台灣人一年在手機遊戲上的花費高達新台幣768億元。示意圖，與本文無關。（資料照）

    在房價高漲、物價飛漲的年代，許多台灣人選擇將「快樂」寄託在手機螢幕裡。據統計，台灣人一年在手機遊戲上的花費高達25億美元（約新台幣768億元），人均支出超過南韓與日本，全球排名第六。網友笑稱，「文化上賭性堅強+抽卡機制一拍即合」。

    有網友在PTT發文說，近日看到某款手遊推出「250億歷史首儲全返」活動。他細算後驚呼，就算實際金額縮小100倍也有2.5億成本，「廠商不可能做虧本生意，代表送2.5億還能賺更多，台灣手遊市場也太驚人！」

    根據《GamesIndustry.biz》統計，2024年全球手遊市場總值高達1843億美元，其中台灣以25億美元（約新台幣768億元）的消費額位居全球第六。前十名依序為：美國（248億美元）、中國（143億美元）、日本（107億美元）、南韓（48億美元）、德國（25億美元）、台灣（25億美元）、英國（21億美元）、加拿大（15億美元）、法國（14億美元）、澳洲（13億美元）。

    原PO進一步分析，台灣每人平均一年花費約125美元（約新台幣3800元），遠高於南韓（92美元）與日本（86美元），他驚呼，「有沒有人能分析下台灣怎麼變這樣的？上一代流傳的美德我記得是勤儉持家」。

    貼文曝光後，網友紛紛留言說，「文化上賭性堅強+抽卡機制一拍即合」、「存錢也買不起房子，不如課金」、「現實中買不起房，至少在遊戲裡可以買，還可以暴打免費仔」、「台灣人整天哭窮，可是課金完全不手軟」、「身邊玩遊戲有儲值的確實變多了」、「熱錢實在太多，還有人在噴經濟差喔」。

    不過，也有網友補充，「這個都有把賭博手遊算進去了，不準確」、「至於娛樂城到底算不算『花費』嘛…灰色地帶的東西講太明白就不好看了。」、「手遊小額消費，不知不覺就花一堆，還有娛樂城貢獻很多」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播