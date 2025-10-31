全球第六！台灣人1年砸768億玩手遊 網揭2關鍵原因：一拍即合

台灣人一年在手機遊戲上的花費高達新台幣768億元。示意圖，與本文無關。（資料照）

在房價高漲、物價飛漲的年代，許多台灣人選擇將「快樂」寄託在手機螢幕裡。據統計，台灣人一年在手機遊戲上的花費高達25億美元（約新台幣768億元），人均支出超過南韓與日本，全球排名第六。網友笑稱，「文化上賭性堅強+抽卡機制一拍即合」。

有網友在PTT發文說，近日看到某款手遊推出「250億歷史首儲全返」活動。他細算後驚呼，就算實際金額縮小100倍也有2.5億成本，「廠商不可能做虧本生意，代表送2.5億還能賺更多，台灣手遊市場也太驚人！」

根據《GamesIndustry.biz》統計，2024年全球手遊市場總值高達1843億美元，其中台灣以25億美元（約新台幣768億元）的消費額位居全球第六。前十名依序為：美國（248億美元）、中國（143億美元）、日本（107億美元）、南韓（48億美元）、德國（25億美元）、台灣（25億美元）、英國（21億美元）、加拿大（15億美元）、法國（14億美元）、澳洲（13億美元）。

原PO進一步分析，台灣每人平均一年花費約125美元（約新台幣3800元），遠高於南韓（92美元）與日本（86美元），他驚呼，「有沒有人能分析下台灣怎麼變這樣的？上一代流傳的美德我記得是勤儉持家」。

貼文曝光後，網友紛紛留言說，「文化上賭性堅強+抽卡機制一拍即合」、「存錢也買不起房子，不如課金」、「現實中買不起房，至少在遊戲裡可以買，還可以暴打免費仔」、「台灣人整天哭窮，可是課金完全不手軟」、「身邊玩遊戲有儲值的確實變多了」、「熱錢實在太多，還有人在噴經濟差喔」。

不過，也有網友補充，「這個都有把賭博手遊算進去了，不準確」、「至於娛樂城到底算不算『花費』嘛…灰色地帶的東西講太明白就不好看了。」、「手遊小額消費，不知不覺就花一堆，還有娛樂城貢獻很多」。

