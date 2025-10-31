為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄林園幼兒園涉虐童遭解約 今辦說明會啟動退費、輔導機制

    2025/10/31 21:11 記者許麗娟／高雄報導
    林園3所幼兒園涉虐童事件，教育局今辦說明會，對於後續代管進行說明。（高雄市教育局提供）

    林園3所幼兒園涉虐童事件，教育局今辦說明會，對於後續代管進行說明。（高雄市教育局提供）

    高雄林園由「愛與關懷教育發展協會」經營的3所非營利幼兒園和教保中心，近期傳出虐童事件，已有8名教保員遭停職調查，高雄市教育局決議與愛與關懷教育發展協會解除委託契約，今（31）日傍晚辦理家長說明會，同時已啟動協助心理輔導及退費轉園機制。

    高雄市教育局說明，自2025年11月1日起，將由中芸國小代管中芸非營利幼兒園，王公國小代管林園非營利幼兒園，碩苗社會教育關懷協會代管林園郵局教保中心。代管期間也同步甄選新法人，預計2026年1月1日起進駐中芸非營、林園非營，以持續提供幼兒安全舒適的學習成長環境。

    今日說明會教育局增派30餘位工作人員供現場家長會後一對一進行解說QA。教育局重申，對於家長的不安深感同理與痛心，一定持續全力守護每位幼兒的安全與受教權益，讓孩子能在安全、有愛的環境中學習與成長。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播