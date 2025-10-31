高雄林園幼兒園涉虐童遭解約 今辦說明會啟動退費、輔導機制

林園3所幼兒園涉虐童事件，教育局今辦說明會，對於後續代管進行說明。（高雄市教育局提供）

高雄林園由「愛與關懷教育發展協會」經營的3所非營利幼兒園和教保中心，近期傳出虐童事件，已有8名教保員遭停職調查，高雄市教育局決議與愛與關懷教育發展協會解除委託契約，今（31）日傍晚辦理家長說明會，同時已啟動協助心理輔導及退費轉園機制。

高雄市教育局說明，自2025年11月1日起，將由中芸國小代管中芸非營利幼兒園，王公國小代管林園非營利幼兒園，碩苗社會教育關懷協會代管林園郵局教保中心。代管期間也同步甄選新法人，預計2026年1月1日起進駐中芸非營、林園非營，以持續提供幼兒安全舒適的學習成長環境。

今日說明會教育局增派30餘位工作人員供現場家長會後一對一進行解說QA。教育局重申，對於家長的不安深感同理與痛心，一定持續全力守護每位幼兒的安全與受教權益，讓孩子能在安全、有愛的環境中學習與成長。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

