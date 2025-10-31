找尋全糖市的甜蜜滋味 台南蕭壠糖仔節11/1登場

在蕭壠文化園區搭乘小台車體驗「糖鐵時光隧道」看老照片、聽廣播。（記者楊金城攝）

前身是台南佳里糖廠的蕭壠文化園區開園20週年，明天（11月1日）起至11月16日舉辦「蕭壠糖仔節」，每週六、日推出系列活動：「逛糖展─糖與時光複層記憶主題展」、「吃甜甜─製糖體驗」、「尋糖路─糖業走讀」、「交陪聚─糖業社群活動」、「甜蜜蜜─糖仔市集活動」、「運動會─甜蜜闖關活動」、「舞動糖─車台劇場展演活動」，歡迎親子來感受「全糖城市」台南的甜蜜滋味。

台南市政府副秘書長徐健霖、文化局局長黃雅玲、文化部文化資產局綜合規劃組副組長周秀姿今天（31日）為糖仔節宣傳造勢，徐健霖表示，蕭壠園區由百年糖廠轉型成重要文化資產活化據點，歡迎遊客走進糖業文化的記憶，體驗糖仔節的甜蜜魅力。

請繼續往下閱讀...

黃雅玲說，現在講台積電是護國神山，百年前的糖業就是台南的「台積電」，象徵當時產業榮景，老一輩說早年去相親只要說是在糖廠工作就會成功。未來文化局將持續開發台南糖業文化路徑、挖掘更多台南「甜甜的故事」被更多人看見。

蕭壠文化園區原為日本明治製糖株式會社在1906年設立首座新式製糖工場，糖仔節在園區檢車庫打造「台南糖業資訊站」，展出「逛糖展」，介紹台南9大糖廠及糖鐵歷史，並規劃「糖鐵時光隧道」、「林中五分車」、「甘蔗園」3大戶外展區為老照片聲音劇場，遊客掃描QR Code 聆聽廣播劇、搭配老照片沉浸體驗，沿著鐵軌走入時光的甜味記憶。遊客參加甜蜜闖關還有機會獲得限量「台南甜」黑糖、黃冰糖與白冰糖的文宣品，活動詳情可上蕭壠官網查詢。

蕭壠文化園區檢車庫打造「台南糖業資訊站」，展出「逛糖展」介紹台南九大糖廠及糖鐵歷史的糖業文化路徑。（記者楊金城攝）

蕭壠糖仔節安排吃甜甜製糖體驗。（記者楊金城攝）

蕭壠糖仔節展出台南糖業文化路徑，標示9大糖廠和糖鐵路線。（記者楊金城攝）

台南市政府副秘書長徐健霖（中）、文化局局長黃雅玲（右）、文化部文化資產局綜合規劃組副組長周秀姿以甘蔗製糖的「廍動」象徵為蕭壠糖仔節啟動。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法