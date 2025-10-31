「火神祭」書法回家了！熱情民眾當紀念品帶走 重返漁光島住1個月

「火神祭」大型看板畫布失而復得，南市立委林俊憲（右）與「即將成真火舞團」另位團長郭彥甫合影。（擷取自林俊憲臉書）

首屆國際火舞藝術節「火神祭」甫於安平漁光島圓滿落幕，話題仍未退燒。這場結合火焰、藝術與夢想的盛宴，為台南留下難忘印記，就連現場那面手寫「火神祭」大看板書法畫布，也因太受歡迎，一度被熱情民眾卸下「誤當紀念品」帶回家。

所幸在當地居民與警方協助下，這塊承載無數笑聲與祝福的看板畫布於28日平安尋回。「即將成真火舞團」在社群發文表示感謝，並寫道：「這塊看板不只是活動的一部分，更是與大家最初的連結」。它曾去流浪，現在又回家，象徵火神祭的精神，會一直找到前進的路。

立委林俊憲也發文指出，這幅字是火舞團蔡宏毅團長親筆揮毫，充滿力道與藝術性。活動期間吸引無數遊客拍照留念，如今重返漁光島；經與林保署協調，決定將這塊看板留在漁光島上，為期1個月，讓大家都能來繼續留影，也記錄這段火光四射，充滿驚嘆與歡笑聲的夢幻假期，重溫火神祭的熱力與感動。

網友紛紛留言：「太好了，找回來了！」「回家真好」、「火神祭好看到讓人私心想帶回家」。前立委鄭運鵬也幽默上線留言：「照片讓我以為是要推出火舞景品了！」

