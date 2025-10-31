為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「火神祭」書法回家了！熱情民眾當紀念品帶走 重返漁光島住1個月

    2025/10/31 21:10 記者洪瑞琴／台南報導
    「火神祭」大型看板畫布失而復得，南市立委林俊憲（右）與「即將成真火舞團」另位團長郭彥甫合影。（擷取自林俊憲臉書）

    「火神祭」大型看板畫布失而復得，南市立委林俊憲（右）與「即將成真火舞團」另位團長郭彥甫合影。（擷取自林俊憲臉書）

    首屆國際火舞藝術節「火神祭」甫於安平漁光島圓滿落幕，話題仍未退燒。這場結合火焰、藝術與夢想的盛宴，為台南留下難忘印記，就連現場那面手寫「火神祭」大看板書法畫布，也因太受歡迎，一度被熱情民眾卸下「誤當紀念品」帶回家。

    所幸在當地居民與警方協助下，這塊承載無數笑聲與祝福的看板畫布於28日平安尋回。「即將成真火舞團」在社群發文表示感謝，並寫道：「這塊看板不只是活動的一部分，更是與大家最初的連結」。它曾去流浪，現在又回家，象徵火神祭的精神，會一直找到前進的路。

    立委林俊憲也發文指出，這幅字是火舞團蔡宏毅團長親筆揮毫，充滿力道與藝術性。活動期間吸引無數遊客拍照留念，如今重返漁光島；經與林保署協調，決定將這塊看板留在漁光島上，為期1個月，讓大家都能來繼續留影，也記錄這段火光四射，充滿驚嘆與歡笑聲的夢幻假期，重溫火神祭的熱力與感動。

    網友紛紛留言：「太好了，找回來了！」「回家真好」、「火神祭好看到讓人私心想帶回家」。前立委鄭運鵬也幽默上線留言：「照片讓我以為是要推出火舞景品了！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播