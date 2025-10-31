重新找到家的方向 佳里再完成丹娜絲1弱勢戶災屋修繕

台南佳里區下營里修繕弱勢戶災屋今舉行完工典禮，充滿感恩和謝意。（公所提供）

台南市佳里區今天（31日）再完成1戶丹娜絲風災弱勢戶災屋修繕工程，讓住戶再次擁有遮風蔽雨的家，佳里區長林耿漢說，弱勢戶家園復原不僅是一段施工工程，更是一份社會的溫度與團結「守護弱勢」的見證。

佳里區公所統計佳里弱勢戶災屋修繕，媒合廠商無償修繕有16戶、另政府公費修繕有10戶，目前完工16戶，持續修繕中。

此次佳里區下營里修繕災屋由國土管理署和公所媒合銘榮元實業無償認養，災戶是低收入戶的身障者，10月1日開工、10月31日順利完工，以1個月完成重建，將原本殘破不堪的房舍，重建成堅固安全的新家，展現中央、地方與企業三方攜手的行動力與執行力。

今天完工典禮慎重也充滿感恩，由內政部國土管理署南區都市基礎工程分署長林敬賢、銘榮元實業特助廖品傑、營造業南區職業安全衛生促進會副會長胡家銘、佳里區長林耿漢與下營里長林秉達出席見證完工，對施工團隊表達感謝，並向案主祝賀。

林耿漢表示，「在災後重建的道路上，政府不是單打獨鬥，民間的溫暖與力量，正是支撐弱勢家庭重新站起的關鍵」，感謝銘榮元實業、新舜營造、真毅營造、春原營造、大成工程、港威營造及獅子會等單位投入佳里區災後修繕行動，用專業與愛心，讓更多弱勢戶重新找到「家的方向」。

此外，台南市工務局統計，南市媒合修繕災屋簽約1022戶，完成修繕945戶，剩餘77戶正備料或施工中，其中弱勢戶約300戶由市府全額補助、已完成280戶修繕，其餘20戶施工中，預計一般戶、弱勢戶都將在11月底完成。

佳里區長林耿漢（左）感謝認養施工團隊。（公所提供）

台南佳里區下營里這戶災民是低收入戶身障者，災屋破損嚴重，施工團隊重建家園。（公所提供）

