    首頁 > 生活

    馬雅遺址飄我國旗！12家旅遊業者組「觀光踩線團」 深度探訪友邦絕世美景

    2025/10/31 20:59 記者方瑋立／台北報導
    外交部委由中美洲經貿辦事處邀集國內12家旅遊業者，組成「觀光踩線團」，在友邦貝里斯馬雅文明遺址蘇南圖尼奇（Xunantunich）展開貝國與我國國旗。（外交部提供）

    外交部委由中美洲經貿辦事處邀集國內12家旅遊業者，組成「觀光踩線團」，在友邦貝里斯馬雅文明遺址蘇南圖尼奇（Xunantunich）展開貝國與我國國旗。（外交部提供）

    外交部為推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，邀集國內12家旅遊業者於本（10）月19至28日籌組「觀光踩線團」，走遍我國友邦瓜地馬拉及貝里斯，也讓我國國旗在馬雅文明遺址飄揚，期許在不久的未來，讓台灣旅客看見友邦觀光秘寶，並帶動當地觀光商機！

    為推動我國「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，並鼓勵國人赴中美洲友邦瓜、貝2國旅遊，外交部委由「中美洲經貿辦事處」（CATO）透過中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及各縣市旅行商業同業公會等共同協力，邀集12家旅遊業者計14人組成「瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團」，28日完成實地考察，任務圓滿順利、成果豐碩。

    期間我國旅遊業者所組成的「踩線團」，受到友邦觀光局熱烈歡迎，協助安排行程並派員陪同介紹，瓜、貝2國也對我國推動友邦永續觀光及深化雙邊觀光合作與交流的努力表示肯定與感謝，期許台灣旅客帶動當地經濟發展與觀光產業商機，並將兩友邦旅遊實力推升至國際舞台。

    瓜地馬拉和貝里斯以馬雅文明及自然生態美景聞名全球，踩線團此行也特地深度走訪馬雅文明的心臟──蒂卡爾（Tikal）國家公園，以及被聯合國教科文組織列入世界文化遺產的古都安提瓜（La Antigua）及火山探險與咖啡莊園。

    踩線團也參訪貝國蘇南圖尼奇（Xunantunich）馬雅文明遺址，甚至在遺址上方展開貝里斯與我國國旗，拍下令人印象深刻的雋永畫面！此外，採訪團也探訪世界十大潛水熱門景點大藍洞（Great Blue Hole），欣賞豐富海洋生態與無敵海景、大啖美味海鮮，並與當地旅遊業者互動交流，齊心推動觀光產業發展並拓展海外合作商機。

    外交部指出，觀光踩線團已為台灣與瓜、貝兩國未來推動觀光合作奠定良好基礎，期盼未來透過我國業者以專業旅遊經驗與知識，結合國人旅遊喜好與需求，精心設計國人專屬的旅遊套裝主題行程，提供民眾海外旅遊的絕佳選擇，同時經由旅遊增進對瓜、貝兩個中美洲友邦的認識。

    另外，外交部也規劃在今年11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案，結合民間交流落實「總合外交」與友邦共榮互惠的政策理念與目標。

    觀光踩線團探訪友邦貝里斯大藍洞（Great Blue Hole）美景。 （外交部提供）

    觀光踩線團探訪友邦貝里斯大藍洞（Great Blue Hole）美景。 （外交部提供）

    觀光踩線團參訪友邦瓜地馬拉阿蒂特蘭湖（Lago de Atitlán）周圍景點。（外交部提供）

    觀光踩線團參訪友邦瓜地馬拉阿蒂特蘭湖（Lago de Atitlán）周圍景點。（外交部提供）

    觀光踩線團參訪友邦瓜地馬拉蒂卡爾（Tikal）國家公園。（外交部提供）

    觀光踩線團參訪友邦瓜地馬拉蒂卡爾（Tikal）國家公園。（外交部提供）

    熱門推播