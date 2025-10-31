瑞典綠色轉型聯盟拜會台南 黃偉哲盼共推永續城市

台南市長黃偉哲（右）致贈蘭花大盤給瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅，表達城市友誼。（台南市府提供）

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅（Helena Reitberger）今（31）日率多位瑞典「綠色轉型聯盟」企業代表拜會台南市府，市長黃偉哲親自接待，雙方就綠色產業、環境永續及智慧城市發展等議題深入交流，期盼促成更多國際合作。

黃偉哲表示，台南不僅是台灣的文化古都，更已蛻變為融合歷史底蘊與創新科技的「智慧新城」。以南部科學園區與沙崙智慧綠能科學城為雙核心，台南建立了完整的科技產業鏈，成為南台灣重要的科技成長引擎。

黃偉哲指出，面對全球氣候變遷挑戰，「2050淨零排放」是全人類的共同目標。台南積極推動綠電政策並已展現成果，未來將持續與市民及企業合作邁向低碳轉型。瑞典在綠色轉型政策與實務推動上居世界領先地位，台南希望借鏡瑞典經驗，強化城市的韌性與永續發展。

任荷雅代表則表示，她多次造訪台南，對台南的城市魅力與美食印象深刻。她肯定台南是全台首個制定《低碳城市自治條例》的城市，展現與瑞典同樣的永續發展決心。此次率團來訪，希望未來能在綠能、環境與智慧城市等相關領域開展更多合作契機。

瑞典在環境保護、綠色產業、資通科技、研發與智慧財產權等領域皆居國際領先地位。現任瑞典駐台代表任荷雅於2024年8月抵任，曾於2001年服務於瑞典駐台辦事處，外交資歷深厚，並曾派駐中國、英國及新加坡等地，擁有豐富的國際事務經驗。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅（右7）率團拜會，台南市長黃偉哲（右6）偕市府團隊熱情接待。（台南市府提供）

