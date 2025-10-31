山羌亂入早餐店！民眾吃一半突竄出 北市動保處救援野放已2起

北市文山區一處早餐店，30日突然闖入一隻野生山羌，北市動保處接獲通報後前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後，已儘速於山區野放。（北市動保處提供）

北市文山區一處早餐店30日突然闖入一隻野生山羌，北市動保處接獲通報後前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後，已儘速於山區野放。這是近期第二起山羌闖入市區的案件，上（9）月底，台北市信義區地下停車場也出現山羌闖入。動保處提醒，山羌是很膽小的動物，如發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免牠緊迫受驚嚇猝死。

民眾30日在社群平台發文表示，「早餐吃到一半山羌亂入，我在早餐店耶，而且台北境內的早餐店。」動保處說明，30日中午接獲民眾通報於景華街128巷早餐店有山羌闖入，派員前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後，已儘速於山區野放。

動保處說，山羌為一般類野生動物，體型嬌小、四肢短而敏捷，常因天性膽小而失措逃竄，民眾如發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌緊迫受驚嚇猝死，依「野生動物保育法」規定，任意捕捉一般類野生動物如山羌，可處6萬至30萬元罰鍰。

動保處提醒，山羌天生敏感，即使只是單純運送或醫療檢查，過度的緊迫感都有可能導致休克甚至死亡，若民眾遇見山羌誤入市區建築或受傷需救援，可先遠處觀察、減少對山羌的驚擾，並立即撥打1959動物保護專線或1999市民專線通報，尋求專業人員協助。

