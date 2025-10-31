犬、貓美容定型化契約上路半年 汪志冰批北市府公告稽查零作為

台北市議員汪志冰指出，農業部今年5月已公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，上路已經半年，但北市動保處在公告與稽查方面的表現為零。寵物美容示意圖。（資料照）

台北市登記犬貓約有23萬隻，帶來龐大的美容產業商機，不過伴隨而來的消費爭議、店家倒閉等問題頻傳，2022至2025年8月，北市法務局接獲13件費用爭議。台北市議員汪志冰指出，農業部今年5月已經公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，上路已半年，但北市動保處在公告與稽查方面表現為零，相較於新北市的積極作為，顯然落後。動保處表示，5月以來有持續宣導，明年將開始進行稽查作業。

汪志冰表示，不婚人口增加、少子化影響，許多人選擇飼養毛小孩作為情感寄託，帶動國內各項寵物商機，其中寵物美容服務的需求也順應而生。

她說，根據法務局統計，2022年至2025年8月因寵物美容消費糾紛案共有13件，其中費用金額爭議佔比高達5成，雖數量不多，但社群平台或新聞報導類似事件來看，恐怕多數飼主是自認倒楣，不少黑數沒有浮出檯面。

農業部依據《消費者保護法》第17條規定，於今年5月12日公告訂定「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，將服務內容、業者照護義務、收費方式等經由明確契約條款，讓業者與飼主都能清楚了解自身權益，同時要求業者須將定型化契約以紙張或電子方式「公告」於營業場所、櫃台或網頁明顯處。

不過，汪志冰指出，中央政策上路5個月來，巿動保處官網看不到任何相關政策資訊，雖然每年會對寵物美容業者稽查，但僅限有無從事非法繁殖、買賣或寄養，並未對定型化契約等事項稽查。相較新北等外縣市，不僅早在5月19日公告，還提供契約範本下載，更揭露18項應查核內容供業者知悉等積極作為，顯然北巿動保處相對遜色。

動保處長陳英豪表示，定型化契約很重要，接獲農業部政策公告後，就已經跟台北市寵物商業同業公會討論，目前已經施行3場次教育訓練，將持續對業者教育訓練。

動保處補充，動保處分別於今年5月19日、6月10日函轉農業部公告及定型化契約範本提供台北市寵物商業同業公會向會員宣導，並已於官網最新消息、公告事項發布農業部公告；此外今年已輔導台北市寵物商業同業公會辦理3場次寵物美容服務契約相關教育課程，年底前將再辦理1場次寵物美容定型化契約説明會活動，並透過11月2場次寵物相關宣導活動向民眾宣導，請業者及民眾注意動保處官網及FB台北毛孩趣旅行相關活動資訊。明年起，將辦理寵物服務定型化契約執行情形查核作業。

