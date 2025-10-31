為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟衝擊產業 盧秀燕：豬肉攤加碼補助1.5萬

    2025/10/31 19:36 記者蔡淑媛／台中報導
    盧秀燕宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」。（記者蔡淑媛攝）

    非洲豬瘟衝擊產業，台中市長盧秀燕今宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至10月23日起適用，相關補助將加快行政作業，共同防堵疫情。

    盧秀燕指出，為力挺第一線防疫人員及受衝擊的業者，中市府提出三大支持方案，第一、廚餘進場免處理費，疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔，為感謝業者辛勞，並鼓勵其妥善清運，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。

    第二、針對廚餘車以每車次計算發放清運津貼，因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，將依據過磅紀錄的噸數，以及駕駛簽名紀錄，每車次補助250元至1500元津貼。

    第三、加碼補助豬肉攤商，針對中央宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，台中跟進，對台中共404攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元，加上中央補助，每攤總計可獲4萬5千元，全國最高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播