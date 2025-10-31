非洲豬瘟衝擊產業 盧秀燕：豬肉攤加碼補助1.5萬

盧秀燕宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」。（記者蔡淑媛攝）

非洲豬瘟衝擊產業，台中市長盧秀燕今宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至10月23日起適用，相關補助將加快行政作業，共同防堵疫情。

盧秀燕指出，為力挺第一線防疫人員及受衝擊的業者，中市府提出三大支持方案，第一、廚餘進場免處理費，疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔，為感謝業者辛勞，並鼓勵其妥善清運，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。

第二、針對廚餘車以每車次計算發放清運津貼，因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，將依據過磅紀錄的噸數，以及駕駛簽名紀錄，每車次補助250元至1500元津貼。

第三、加碼補助豬肉攤商，針對中央宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，台中跟進，對台中共404攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元，加上中央補助，每攤總計可獲4萬5千元，全國最高。

