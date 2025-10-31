為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    透地雷達揭開地底新視界 石門國小學童變身考古小尖兵體驗活歷史

    2025/10/31 19:11 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市安平區石門國小學童在專家帶領下，學習操作透地雷達。（南市文化資產保護協會提供）

    「挖土」也是門活知識！石門國小位在歷史底蘊豐厚的安平區，小朋友今（31）日化身「考古小尖兵」，在專家帶領下親身體驗考古學的奧妙，從操作透地雷達到了解探掘過程，玩中學、學中玩，展開一場歷史探險記。

    為了讓學童從小認識考古學，激發探索家鄉歷史的興趣，石門國小與台南市文化資產保護協會攜手合作，舉辦考古學習體驗活動。活動由國立成功大學特聘教授、南市文資協會理事長李德河親自帶領，深入淺出介紹考古學的意義與流程，讓孩子明白「歷史其實就在我們腳下」。

    活動課程安排豐富，從認識考古流程、發掘現場的工具設備，到操作透地雷達，孩子們親眼見識如何運用科技「看到地底的故事」。當透地雷達（非破壞性的地下探測技術）螢幕出現訊號時，小朋友驚呼連連，興奮地表示：「原來考古也能這麼酷！」

    李德河表示，希望孩子透過親身體驗，從小培養文化資產保護的意識，成為未來守護家鄉的文資小尖兵。石門國小也將把此次學習成果融入創意作品，參加2024至2025年度 FIRST LEGO LEAGUE-EXPLORE 機器人台灣區選拔賽，讓「考古×科技」跨域學習，為教育注入新的創意能量。

    台南市文資協會理事長李德河向學童說明考古意義。（南市文化資產保護協會提供）

