竹縣家戶廚餘瀝乾併一般垃圾清運 竹北單月垃圾量恐增250公噸

新竹縣家戶廚餘瀝乾併一般垃圾清運，竹北市估計每月垃圾量恐增加250公噸，公所呼籲市民做好廚餘瀝乾。（竹北市公所提供）

新竹縣政府環保局昨宣布，清潔隊暫停收運家戶廚餘，請民眾將廚餘瀝乾水分後併入一般垃圾。對此，竹北市公所今天表示，昨立即配合執行，但新因應措施衝擊大，推估全市垃圾清運量一個月恐增加250公噸，總量達3547公噸以上，因此呼籲市民務必落實將廚餘汁液徹底瀝乾，全民做好防疫尖兵。

非洲豬瘟爆發，禁用廚餘餵豬，新竹縣廚餘處理廠每日進廠量暴增，縣府環保局昨宣布，即起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，各鄉鎮市公所清潔隊全面暫停收運家戶廚餘，請民眾將廚餘瀝乾水分後併入一般垃圾排出。

請繼續往下閱讀...

竹北市公所表示，竹北人口多，住宅與餐飲密集，原有668處廚餘收運點，涵蓋機關、學校、社區。面對新應變措施，雖然不用收廚餘，但垃圾量與清運人力需求同步上升。昨適逢清潔隊公休日，市公所仍緊急調整人力與車輛編組，確保清運工作與新做法銜接不中斷。

市公所特別呼籲，廚餘汁液務必徹底瀝乾。清潔車壓縮機每日承受大量廚餘液體，不僅加速設備耗損，也提高維修成本。更重要的是，一旦污水沿途滴落，將造成惡臭、污染道路，影響整座城市的生活品質。請市民落實三步驟：一、徹底將水分瀝乾；二、裝入垃圾袋打包；三、同一般家庭垃圾放置到清潔車內。

市長鄭朝方強調，非洲豬瘟不能再有破口，影響將遍及畜牧產業、農業經濟，甚至國民生活。這不只是垃圾處理政策，更是一道國安防線。竹北市責無旁貸，堅守前線。這段時間雖然辛苦，但防疫不是少數人的責任，而是整座城市的共同守護的全民工作。

配合廚餘收運新做法，竹北市公所製作布條，於大街小巷宣傳。（竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法