週六北部有雨整天涼 中南部日夜溫差大

明日基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，有局部短暫陣雨。（資料照）

週六受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，北台灣及宜蘭整天氣溫約20至25度，其他地區早晚稍涼，低溫20至24度，高溫26至32度。

中央氣象署預報，週六受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，大台北、北部山區、台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，北台灣及宜蘭整天氣溫約20至25度，中部氣溫最高29度，晚間降至21度，其他地區早晚稍涼，低溫20至24度，高溫26至32度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意溫差。

離島天氣為多雲到晴，澎湖23至25度，金門21至25度，馬祖20至22度。

天氣風險公司也指出，本周末基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，有局部短暫陣雨，其他地方則是多雲到晴的天氣，中南部平地天氣則是相當穩定，白天高溫可達30度以上。中北部、東北部空曠地區的晚間低溫下探17-19度，都市地區低溫則在19-21度之間。中部往南的日夜溫差變化大。

紫外線指數方面，基隆為低量級，其他地區皆為中量級。

空品部分，11月1日東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天北臺灣及宜蘭整天氣溫約20至25度，其他地區早晚稍涼，低溫20至24度，高溫26至32度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意溫差。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，基隆為低量級，其他地區皆為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

明天空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法