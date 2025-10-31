獨家直擊！台中霧峰「廚餘海」現況曝光 覆土仍有酸臭味、滲水

霧峰象鼻坑掩埋場原本出現的「廚餘海」，目前都已經完成至少50公分的覆土，不過現場仍可聞到酸臭味。（記者陳建志攝）

台中爆發非洲豬瘟廚餘無處去化，市府一開始規劃在霧峰象鼻坑掩埋場就地挖坑掩埋，倒成「廚餘海」的畫面曝光，引發社會撻伐，市府雖緊急喊停，不過昨天民眾空拍，發現疑似廚餘坑的餿水外溢，因一旁就是烏溪，以及阿罩霧圳的取水口，憂心污染民生、灌溉水源，記者今天到場勘查，發現「廚餘海」已經覆土，不過現場仍可聞到酸臭味，更有零星區域滲水、冒泡的情形。

台中霧峰象鼻坑的掩埋場，此次豬瘟被規劃成台中市約130萬人口的廚餘傾倒地點，倒出「廚餘海」、「燕圾湖」畫面曝光民眾都大喊噁心，民眾並擔心廚餘水滲流影響水源。

請繼續往下閱讀...

記者今天中午前往象鼻坑的霧峰掩埋場，發現長19公尺、寬10公尺，深度約3公尺的廚餘坑已經完成覆土，現場已經看不到「廚餘海」，不過仍可聞到陣陣的酸臭味，覆土表面並有零星的區域出現「滲水、冒泡」的狀況，不過並沒有大量滲水的情形。

霧峰清潔隊長余秉澤表示，該處共倒入314噸的廚餘，目前已經沒有新的廚餘進場，且依據環境部的要求，覆土至少50公分，今天早上環境部人員也到場測量覆土深度確認，並澄清空拍照所指的廚餘水，是前幾天降雨，掩埋場部分低窪處出現的積水，昨天就已按照中央指引再加強覆土，今天早上也再度覆土，針對還有滲水的部分會持續覆土改善。

霧峰象鼻坑掩埋場的「廚餘海」雖完成覆土，不過零星表面仍可看到有「滲水、冒泡」的狀況。（記者陳建志攝）

霧峰掩埋場先前被倒出驚人「廚餘海」，引發社會撻伐。（江和樹議員提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法