    首頁 > 生活

    彰縣國中會考5A++滿級分獨得10萬元 他曝考高分秘訣

    2025/10/31 18:19 記者湯世名／彰化報導
    榮獲5A++滿級分的和美高中張博泰獨得10萬元，獲縣長王惠美頒獎表揚。（縣府提供）

    榮獲5A++滿級分的和美高中張博泰獨得10萬元，獲縣長王惠美頒獎表揚。（縣府提供）

    重賞！彰化縣政府今天（31）舉辦114年度國中會考優異學生獎學金頒贈，由縣長王惠美頒發73萬元獎學金給23位優秀學子，其中榮獲5A++滿級分的和美高中張博泰獨得10萬元，他分享說，自國中階段即在和美高中國中部就讀，可以待在熟悉的學習環境，加上學校多元的課程與校外參訪，豐富的資源對學習幫助很大，就近念書省去通勤時間也很便利，都是他考高分的諸多原因。

    王惠美表示，今年共有23名學生符合申請資格，相較去年18位受獎學生增加5位，顯見成功吸引更多優秀學子選擇縣立高中就讀，未來也期盼逐步提升本地升學比例。

    榮獲5A++滿級分的是和美高中張博泰，自國中階段即在和美高中國中部就讀，屢次蟬聯全年級第一名，畢業時榮獲縣長獎，在縣內第3次及第4次模擬考中均考取5A++的優秀成績。

    王惠美說，縣府提出國中教育會考精進教學減C提A方案，讓優秀的孩子更多元發展，並讓成績低於平均值以下的同學，也能突破學習困境，並拉高平均值。教育處表示，113學年度起，凡設籍彰化縣且為本縣國中畢業生，選擇到縣立高中就讀，依國中會考成績國、英、數、自、社五科達5A++、5A+、5A、4A1B、3A2B以上者，分別發給入學獎學金10萬元、8萬元、5萬元、3萬元、2萬元。同時，鼓勵學生認真求學，未來每學年成績達年級前百分之10者，可持續申請獎學金，邁向心中理想的大學。

    彰化縣政府今天舉辦114年度國中會考優異學生獎學金頒贈。（圖由縣府提供）

    彰化縣政府今天舉辦114年度國中會考優異學生獎學金頒贈。（圖由縣府提供）

