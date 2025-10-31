燕子口堰塞湖降壩決堤有他相助 「重機超人」黃國寶藝高人膽大

嘉南重機械有限公司董事長黃國寶（左1）跟著嘉邑行善團到花蓮救災，後續投入堰塞湖降壩引流工程，已待在花蓮1個多月。（嘉邑行善團提供）

花蓮縣光復鄉9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，太魯閣國家公園燕子口又因邊坡崩塌阻斷立霧溪河道，形成堰塞湖潰堤隱憂，嘉南重機械有限公司董事長黃國寶率20人團隊帶著約40部重機具，第一時間隨嘉義市嘉邑行善團趕赴災區挖泥通路，隨後投入燕子口堰塞湖壩體降挖與引流作業，日前順利讓壩體決堤、解除燕子口堰塞湖危機，這群搏命只為達成使命的「重機超人」，獲網友稱讚是「藝高人膽大的勇者」。

65歲黃國寶從事營造資歷約40年，從921大地震危樓拆除以及草嶺堰塞湖緊急因應工程、莫拉克風災、台南維冠大樓倒塌、去年花蓮大地震至今年花蓮光復洪災，都可看見他率團隊在災區施工身影。

黃國寶同時擔任嘉邑行善團團務顧問，9月25日調派40多部重機具，與行善團共100人次前往光復災區救災，在他專業指揮調度下，「鏟子超人」將民宅內淤泥挖出、小怪手與大怪手接力搬運淤泥、後續水車清掃街道，讓光復災區儘速恢復。

為解決燕子口堰塞湖潰堤隱憂，林業及自然保育署花蓮、宜蘭分署進行燕子口堰塞湖降壩引流作業，在行政院顧問李孟諺推薦邀請下，黃國寶率團隊透過公開招標程序得標進場施作，現場施工5天險象環生，不僅多次落石，人、機要在陡坡上施工，還面臨隨時恐潰堤風險，挑戰施工團隊的技術、膽量與默契。

「只要晚5分鐘跑，人、機就可能被淹沒。」黃國寶說，此次採取逐層降坡導水的引流工法，不同以往，燕子口堰塞湖施工場地更窄小，還有2個隧道、橫坑積滿水，隨時可能潰堤；立霧溪水流湍急，一挖除溪中大石，大水就傾瀉而下，施工團隊多次撤退又進場，感謝團隊的信任及愛心，行政院、林保署、公路局、花蓮縣政府等各級單位支援，各界同心合一、人機平安完成任務。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉說，行善團9月25日到災區救災25天返嘉，黃國寶不僅待在花蓮已逾1個月，義不容辭調派重機具前往災區，災民提出需求都盡全力幫忙，還接續投入危險、艱難的工程，顯現他的勇敢與愛心。

林業及自然保育署日前解除太魯閣燕子口堰塞湖危機，施工團隊重機向大自然致敬。（翻攝自林保署花蓮分署臉書）

太魯閣燕子口堰塞湖潰堤危機解除，嘉南重機械工程團隊冒險搏命，功不可沒。（翻攝自林保署花蓮分署臉書）

