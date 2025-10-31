為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中農業局追欲罰紀姓特約獸醫 防檢署：應先釐清規定

    2025/10/31 18:00 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，並由防檢署動物防疫組長林念農說明。（記者田裕華攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，並由防檢署動物防疫組長林念農說明。（記者田裕華攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘未被豬農通知豬隻有無生病，也未到場，因執業登記地點在龍井，跨區到梧棲執業，遭台中農業局施壓要罰，獸醫師公會全聯會批，若這樣也要罰，全國獸醫師都會被罰，防檢署表示，應先釐清、不適合直接開罰。

    非洲豬瘟疫爆發後，台中市府被批延誤採檢，台中市府一開始對外說法指該案場有特約紀姓獸醫在場診斷投藥並研判是胸膜型肺炎，但獸醫強調自己根本未收到豬農通知也未到場，紀又銘今天又披露，農業局發公文要究責他跨區執業，獸醫師公會全聯會理事長譚大倫指出，執業地點是以縣市為單位，非鄉鎮為單位，如果此案成立那全國的獸醫師幾乎全部觸法，而且牧場合約動保處也有收存副本，台中農業局不能依此主張紀姓獸醫沒報備，還需要報准。

    防檢署組長林念農說明，依「獸醫師法」規定，獸醫執業的地點以申請執業執照的所在地為限，但是若有緊急醫療等情況，只要經過地方政府許可，就可以跨區執業，紀醫師是否符合相關規定還要釐清，但不適合直接開罰。

