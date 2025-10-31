週末氣溫溜滑梯！下週一、二北部東部有雨 關島旁2熱帶擾動

週末假日各地天氣狀況。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕週末北部、中部注意氣溫溜滑梯！中央氣象署預報，受東北季風增強影響，週末2天北部、宜蘭以及中部部分地區的低溫可能剩下19度；下週一、二水氣增多，桃園以北和東部都有局部短暫雨。

氣象署預報員鄭傑仁表示，明、後2天的天氣狀況類似，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；他指出，這是受這波東北季風增強影響，這幾天中部和北部低溫約19度到21度，南部和花東約22度到24度。

「下週一、二環境水氣增多，北部的雨量會比較多」，鄭傑仁說，除了桃園以北有局部短暫雨外，中南部山區及竹苗、東南部地區、恆春半島也有零星短暫雨，雖然下週二東北季風減弱，但水氣沒有減少，所以仍要注意降雨。

鄭傑仁說，下週三（5日）下一波東北季風再度增強，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，且連續影響2天，直到下週五（7日）東北季風減弱後，屆時北部及東北部氣溫才會回升、各地大多為多雲到晴的天氣。

鄭傑仁指出，目前關島附近有2個熱帶擾動，一近一遠，未來會不會增強為熱帶性低氣壓（TD）仍未知，但因距離遠，短期內不會影響台灣的天氣型態。

氣象署今天（31日）也公布未來2週的「月長期天氣展望」，模式預測未來2週主要為東北風影響的天氣型態，降雨以迎風面的北部及東半部為主，其他地區為多雲到晴。

第一週（11月1日~11月7日）期中前東北季風增強，北部及東北部天氣偏涼，期末氣溫回升。第二週（11月8日~11月14日）南方雲系北移、水氣增多，各地降雨機率提高，北部及東半部有局部較大雨勢發生的機率。另外，近期西北太平洋仍有熱帶擾動生成訊號，可留意氣象署最新預報資訊。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

