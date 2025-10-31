非洲豬瘟爆發 苗縣府議決即日起禁用廚餘養豬

苗栗縣政府今（31）日下午召開禁用廚餘養豬會議，議決即日起，全面禁止使用廚餘飼養豬隻。（資料照）

台中市梧棲區發生非洲豬瘟後，苗栗縣政府全面配合中央災害應變中心因應作為，今（31）日下午召開禁用廚餘養豬會議，議決即日起，全縣全面禁止使用廚餘飼養豬隻。

縣長鍾東錦於28日縣務會議中指出，全縣127場養豬場，共有5萬8千多隻，目前申請蒸煮廚餘餵豬戶佔比較少數，為避免引發可能傳染非洲豬瘟疑慮，他認為應該考慮多數養豬戶的生計，請縣府秘書長陳斌山召集農業、環保、衛生、肉品市場共同研議全面禁止廚餘餵豬的可能，並召開會議作成決議，全面杜絕豬瘟疫情。

陳斌山今天下午4點召集相關局處並邀請養豬協會代表共商討論，縣內目前申請蒸煮廚餘餵豬戶僅有10戶、1萬3000多頭，且縣內平均每天廚餘量約50公噸，有掩埋、堆肥及黑水虻等管道處理，不致產生環保衛生問題，議決即日起，全縣禁止使用廚餘飼養豬隻。

不過，為減輕廚餘後續處理負荷，縣府也籲請民眾配合落實「在家吃多少煮多少，出外吃多少點多少」，從源頭減少食物浪費，共同減少廚餘產生。另外，廚餘交付清潔隊或清除機構前務必先瀝乾水份，減輕重量。

