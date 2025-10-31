富采攜手家扶中心 打造五峰國小瑪朵兒音樂教室

五峰國小歌謠隊用賽夏創作歌謠唱出童趣與自然之美。（新竹家扶中心提供）

為協助偏鄉學校改善學習環境，富采透過新竹家扶中心發起募資行動，號召員工共同參與，為新竹縣五峰鄉五峰國小建置全新的音樂教室-「瑪朵兒教室 ma:tol」，今天由學童吟唱傳統歌謠中啟用，期成為部落族語傳唱的音樂中心。

五峰國小為新竹縣傳統原住民學校，以泰雅族與賽夏族為主，學生人數約69人。瑪朵兒教室 啟用儀式，由富采人力資源中心資深處長段樹立、家扶中心主任張如萱及學校主任羅志成共同主持，師生與部落耆老齊聚，見證這座新學習空間誕生。

羅志成代表學校致贈感謝狀，感謝富采員工與社會各界的善心支持，改造學校的表演藝術教室。他說，「ma:tol」在賽夏語中意為「唱」，這間以自然永續為設計主軸的瑪朵兒教室，整體採木質色調，營造如置身大自然懷抱的溫潤氛圍，象徵在文化與自然間的和諧共融。未來，該空間將作為音樂社團、藝文課程與展演使用，讓藝術教育成為部落文化傳承的核心平台。

段樹立表示，富采秉持「善盡企業社會責任，擴大永續影響力」的核心精神，持續推動公益行動。自2012年發起贊助學校教室改建計畫，至今已協助全國15所偏鄉國中小改善學習環境。希望五峰國小的孩子們在嶄新的教室中學習成長，延續原民文化，並從中培養自信與創造力。

張如萱說，家扶中心多年來扎根於偏鄉教育，減少城鄉的教育資源差距，15年來攜手富采，一起為偏鄉的學童打造更好的學習環境。期許未來能有更多企業共襄盛舉。

