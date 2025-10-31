傳承原民智慧 屏基三地門共融中心「聽vuvu說故事」好感人

說故事達人比賽結果，由左至右為第三名巴碧妹、第一名江淑貞、第二名葉鳳英，屏基副院長黃雅芳（右一）頒獎。（屏東基督教醫院提供）

發揚敬老精神，展現排灣族與魯凱族音樂、語言與文化的獨特魅力，屏基醫療財團法人三地門共融生活中心今（31）日舉辦「聽vuvu（排灣族語，指祖父母輩的長輩）說故事」暨族語歌謠分享活動，透過歌謠表演及故事分享，重溫祖先的智慧，長輩在台上用族語講故事，小朋友在台下仔細聆聽，畫面感人。

屏基表示，排灣族與魯凱族的傳統歌謠，承載著數百年的歷史記憶與文化精髓。無論是排灣族的「古謠」或魯凱族的「吟唱」，不僅是祭典、狩獵、愛情與生活的縮影，更是族人與祖先、土地對話的橋樑。但在現代化浪潮下，族語與歌謠的傳承遭遇危機，希望透過此次活動強化長輩在文化傳遞中的核心角色，培養年輕世代對族群文化的自信與認同。

「族語歌謠分享」單元邀請設置於原鄉的文化健康站、社區關懷據點及樂齡學習中心等團體參與，參與者以創意方式活化傳統歌謠，融入現代生活，悠揚美妙的歌聲迴盪全場。

「聽vuvu說故事」為個人賽，參賽者搭配道具、音樂與造型，將部落的傳說、勇士的榮耀和家族的牽繫，透過生動的敘事感染所有聽眾，全場仔細聆聽，心情隨著故事情節起伏，十分入迷。

經過激烈競爭，說故事達人由江淑貞獲得第一名，第二名葉鳳英、第三名巴碧妹，屏東基督教醫院副院長黃雅芳頒獎表揚。

「聽vuvu說故事」參賽者透過道具讓故事更生動。（記者羅欣貞攝）

台下仔細聆聽vuvu說故事。（記者羅欣貞攝）

