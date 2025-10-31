凱米颱風害大埤鄉淹水36小時！雲林縣府斥1.3億治理延潭大排

縣府獲中央補助1.3億元，投入延潭大排下游治理工程。（記者李文德攝）

雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，但因部分渠段高、寬度不足等問題，逢豪雨颱風便溢淹，中央補助縣府全額治理經費，投入逾1.3億元經費執行工程，今（31）日動工。縣府表示，渠道將拓寬加高、設置防水閘門封堵防汛缺口，滿足10年計畫流量25年不溢堤標準。

延潭大排起點為三疊溪匯流處，終點為農田水利署回歸制水閘門，全長約8.62公里，集水區面積共1748公頃，橫貫大埤鄉東西向，是鄉內重要排水系統，不過因部分渠段依舊維持30多年前土坡式，且通洪斷面高度、寬度不足，因此每遇豪雨、颱風必淹水。去年凱米颱風造成周邊北鎮、西鎮等村莊淹水，最嚴重的西鎮村最長淹水達36小時，水深及胸。

西鎮村長唐文卿說，西鎮村位在延潭大排北端，由於地勢低窪，去年颱風而溢堤，大量雨水順便讓村內各角落遭淹，至今想來還餘悸猶存；北鎮村長謝明志表示，延潭大排部分區段年久失修，部分排水孔甚是將大排內的雨水倒灌回流至村落，讓田地成汪洋一片，不少民眾希望能夠盡快解決問題。

雲林縣府獲水利署全額補助，投入約1.37億元進行大排下游改善，雲林縣長張麗善、縣府水利處長許宏博、大埤鄉長林森寳及地方民代、民眾出席見證地方重要大事。

許宏博表示，工程包括排水路左右護岸改善，更將通洪斷面拓寬至20至22公尺，加高至5.9公尺，並將兩岸匯入排水處設置防水閘門封堵防汛缺口，工期預計2027年初完成，屆時可滿足10年計畫流量25年不溢堤保護標準。

張麗善表示，完工後延潭大排整治率為63.7％，尚有3.1公里待整治，將持續向中央爭取治理經費，盡快完成全段治理計畫。

