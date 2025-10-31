彰化出現「乖乖之亂」！限定新口味開箱搶爆 溪湖農會下週一備戰

「葡萄乖乖」本週試賣造成轟動，下週一正式開賣恐掀排隊人潮。（記者顏宏駿攝）

彰化縣溪湖鎮農會與鎮公所團隊為行銷「溪湖鎮」，找上「乖乖公司」推出葡萄口味的乖乖，日前展開試賣，縣內多位政治人物拿到「試賣品」，馬上在臉書「開箱試吃」，意外引爆買氣，農會首批訂購2000箱，馬上被掃光，農會供銷部早已售罄，政治人物「代買乖乖」電話接到手軟。預料下週一正式在溪湖農會開賣，將出現排隊人龍，民眾稱繼「蛋黃酥之亂」後，彰化恐再掀「葡萄乖乖之亂」。

溪湖鎮農會總幹事陳金源說「太瘋狂了！」近日他的手機和農會供銷部電話響不停，「全是要買乖乖」，現在僅是「試賣期」，就已出現「爆買」。農會首批下訂，沒有預期反應如此「熱烈」，僅訂購2000箱（2萬4000包），但近日不少政治人物透過助理上門「有多少給多少」，透過政治人物的「開箱試吃」，很多民眾爭搶「葡萄乖乖」，問題是政治人物也沒貨。

陳金源表示，「葡萄乖乖」引發瘋搶，主要是它冠名「溪湖農會」、「溪湖鎮公所」，上週試賣期已有些政治人物先拿到，溪湖鎮長何炳樺先「開箱試吃」，接著有意角逐縣長寶座的民進黨立委陳素月及國民黨工策會總幹事洪榮章也把試吃畫面PO到臉書，意外引發選民熱烈回響，留言敲碗「我想吃」、「哪裡買」。「買乖乖」、「搶乖乖」成為政治人物或助理目前的重要事務，不少人已向農會下大單。

陳金源說，「這包乖乖得之不易」，1年半前農會團隊與公所團隊的年輕人聚在一起討論「如何行銷溪湖」，現場有人說，溪湖盛產巨峰葡萄，不如來做「葡萄乖乖」，經過農會與乖乖公司不斷討論和修正，終於成品上市。

陳金源強調，他們提供葡萄和稻米原料給乖乖公司，該公司相當重視「食品安全」，他們多次到北農公司抽查溪湖葡萄的農藥殘餘值，經過1年4個月的「考驗」，農藥均未曾超標，才有機會製造「葡萄乖乖」。

陳金源說，「葡萄乖乖」是稻米跟葡萄的結合，口味甜中帶酸，是彰化縣第一個行銷「鄉鎮」而推出的乖乖，上面有農會和公所聯名標誌，也特別凸顯「溪湖」，希望透過這包乖乖，把溪湖行銷出去。11月3日上午正式開賣，他們有心理準備出現大批排隊人潮，為避免作業混亂，每人限購3包，每包45元。

參加縣長黨內初選的民進黨陳素月（左）、國民黨洪榮章（右），都在臉書開箱試吃葡萄乖乖。（記者顏宏駿翻攝）

溪湖鎮長何炳樺（左）與溪湖農會總幹事陳金源（右（用「葡萄乖乖」行銷溪湖鎮。（翻攝自溪湖公所臉書頁）

