    生活

    改善接送交通瓶頸 高雄鳳山車站南側曹謹路通車

    2025/10/31 16:59 記者葛祐豪／高雄報導
    鳳山車站南側的曹謹路，今天開放通車。（記者葛祐豪翻攝）

    鳳山車站南側的曹謹路，今天開放通車。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市地政局今（31日）宣布，第85期市地重劃區鳳山車站南側曹謹路開放通車，開通後，曹謹路正式銜接曹公路、和平路與五權路，將徹底改善鳳山車站周邊長期的接送交通瓶頸，形塑鳳山地區嶄新的城市門戶意象。

    地政局指出，第85期市地重劃區位於鳳山車站南側，是連結舊城區與新興發展區的重要節點。曹謹路全長約280公尺、寬約15公尺，工程內容包含道路側溝、人行步道銜接介面、道路鋪面，及與鐵道局鳳山車站廣場出入口的銜接調整。

    為提升行人安全與交通順暢，工程同步於曹謹路南北兩側，增設人行步道與導盲磚，讓民眾步行可順利連接車站出入口與周邊商圈，打造安全的人行環境。

    地政局說明，本工程在施工過程中，面臨營建缺工與場區狹窄、動線複雜等挑戰，施工團隊積極協調各單位，並獲鐵道局、工務局及交通局全力配合，順利完成所有主要設施。其中，鳳山車站廣場與曹謹路銜接區，涉及鐵路用地及既有設施遷移，難度極高，經多次會勘與跨局處協調，最終在工期內完成連通與調整。

    地政局強調，曹謹路通車後，可由曹公路順接和平路與五權路，形成完整的交通環狀系統，紓解車站臨時接送壅塞情形，提升整體通行效率，未來可配合鳳山車站北側興建中的複合商業大樓「空中鳳城」，帶動地方經濟與都市景觀發展。

