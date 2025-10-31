為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防野豬染疫！廚餘場掩埋場架圍籬 設自動相機監測

    2025/10/31 17:12 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心記者會由農業部防檢署長杜麗華（左）、環境部劉瑞祥副署長（右）等人分別說明。（記者田裕華攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出全國禁用廚餘等，台中在霧峰、沙鹿、文山等區域露天掩埋廚餘，卻可能吸引野豬覓食，最後導疫情無法根除。非洲豬瘟中央災害應變中心今天（31日）說，將設置自動相機強化監測野豬，也已請所有縣市政府架設圍籬，避免野豬闖入。

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，廚餘禁用，其他縣市政府多用焚化爐或運進堆肥場處理廚餘，台中市府則選擇露天堆置，選址的霧峰、沙鹿等位址和野豬出沒地點或棲地接近，專家指出，若野豬吃到帶有非洲豬瘟病毒的廚餘，牠們保毒性強、排毒量高，我國將永遠都會是非洲豬瘟疫區。

    農業部林保署組長羅尤娟說明，確實有發現部分廚餘掩埋場並沒有適當的阻隔設施，為預防野豬染疫，已通知各地方政府在全國共26處廚餘掩埋場周圍架設圍籬避免野豬闖入，並提供圍籬規格給地方參考，同時會套疊全國野豬分布地點與廚餘掩埋地點。

    羅尤娟說，若這些廚餘掩埋場有野豬分布，就會透過巡查隊，每天會有專人到掩埋場附近查看是否有野豬異樣死亡，隨即通報應變中心，也會在相關掩埋場設置自動相機，監控野豬活動與族群消長狀況。

