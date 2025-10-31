為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    霧峰掩埋場現「廚餘噴泉」？環管署副署長：廚餘未瀝乾致土壤含水量高

    2025/10/31 17:01 記者黃宜靜／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，環境部環管署副署長劉瑞祥呼籲民眾瀝乾廚餘水分減少環境負擔。（記者田裕華攝）

    因應非洲豬瘟防疫，農業部啟動全國廚餘禁止餵豬政策，廚餘處理備受關注，其中台中市霧峰掩埋場被民代踢爆覆土區域有明顯水源溢流，且現場惡臭，甚至出現「廚餘噴泉」景象；對此，環境部環管署副署長劉瑞祥表示，經查是廚餘未確實瀝乾，導致土壤含水量過高，因此有積水問題。

    劉瑞祥表示，該掩埋場主要是因為廚餘未瀝乾，水分過高時就覆土掩埋，導致土的重量下壓時，將水分擠出才出現積水問題，不過該掩埋場有用不透水布，滲出的水不會跑到外面；這部分已請地方政府改善，覆土加厚、確實覆土30公分。

    該掩埋場廚餘水「溢流」，外界擔心烏溪、連接阿罩霧圳，恐污染水源；對此，劉瑞祥表示，掩埋場都是標準衛生掩埋場，都鋪有不透水布、隔水設施，這部分要求地方政府確實辦理。他也補充，這幾天發生覆土不確實情形，已要求今天改善。

    「廚餘瀝乾，環境少負擔！」劉瑞祥提醒，廚餘中含有70-90％的水分，如果沒有瀝乾會容易發臭、髒，且廚餘瀝乾後可加速去化速度，呼籲民眾盡量把廚餘水分去除。

    劉瑞祥表示，目前廚餘去化每天約2100公噸，其中約1700公噸透過掩埋、焚化處理，剩餘者至再利用機構，透過黑水虻等方式去化。

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
