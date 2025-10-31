馬祖防堵非洲豬瘟 郵包拆檢率超過9成

海巡署金馬澎分署全面開艙查驗冷凍貨櫃及拆檢貨物。（海巡署金馬澎分署提供）

國內爆發非洲豬瘟案例，行政院加強進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李查驗，加強邊境走私查緝工作，防堵疫情入侵；海巡署金馬澎分署除了加強離島返台航線的船舶、貨物、旅客行李及郵包安檢，提高人工拆檢率，馬祖地區的郵局郵包、黑貓宅急便、全家及7-11等包裹，提升檢查比率至92%。

金馬澎分署表示，海巡署金馬澎分署少將副分署長吳建冠進駐馬祖，督導相關防疫工作，阻絕疫情於境外。

為防杜公告禁止豬肉及各項肉製品在國內島際串流，已要求所屬全方位就「貨、船、人、郵」加強相關安檢及拆檢作業，昨天起全面開艙查驗冷凍貨櫃計107櫃、拆檢貨物231件（強度較平常提升20%以上達40%），馬祖地區針對郵局郵包、黑貓宅急便、全家及7-11等包裹，提升檢查比率至92%達357件，期間亦運用各式X光機及偵搜犬輔勤。

由於台馬航線於疫情發生期間，因海象不佳持續停航至今（31）日才開航，棧區累積大量待運貨品，地區海巡已加派人力提前檢查，避免耽誤旅運行程，針對海漂廢棄物聚集處所，全天候加強岸際巡邏。

