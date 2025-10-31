為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北議員翁震州爭取泰板輕軌「西盛支線」 侯友宜：主線先行、預留支線道岔

    2025/10/31 16:42 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜（右）今赴新北市議會進行市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜（右）今赴新北市議會進行市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市「泰山板橋輕軌」規劃銜接「五股泰山輕軌」，市議員翁震州今（31）日在市政總質詢中表示，新莊西盛地區有約12萬人，比起有支線或輕軌建設的新店安坑等地人口都多，且市府將鄰近樹林機五列為新北大巨蛋選址候選，可建置泰板輕軌「後港西盛支線」，串接捷運萬大樹林線分流大巨蛋人潮。市長侯友宜、捷運工程局長李政安回應，已預留支線道岔，但要把主線先做好，後續才能發展。

    翁震州指出，新店安坑約12萬人口、淡海新市鎮約5萬人口，市府在當地均有建置輕軌，另板橋社後地區約10萬人口，地方對於泰板輕軌社後支線討論度也高，而新莊西盛地區約12萬人口，也需要一條捷運建設；建議建設「西盛支線」，可銜接泰板輕軌與萬大樹林中和線LG19站，除服務當地民眾之外，若大巨蛋落腳樹林機五，也可分流大巨蛋帶來的人潮。

    侯友宜、李政安說，捷運局已先保留支線道岔，社後支線也是同樣道理；先把主線做好，五股泰山板橋輕軌先做，支線可預留以後做，「不是不做」，要先將主線落成，後續才能發展。

    翁震州也關心泰板輕軌、五泰輕軌進度。侯友宜表示，泰板輕軌10月13日第5次提報開發可行性報告給交通部審議，五泰輕軌可行性報告已由行政院核定，已第3度提交綜合規劃報告書給交通部審議，二條輕軌誰先核定，就先依程序辦理施工。

    熱門推播