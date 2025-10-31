為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    瘋狗浪打上岸邊道路？AI影像判讀系統可預警

    2025/10/31 16:42 記者吳亮儀／台北報導
    台11線人定勝天路段浪襲判釋成果。（運研所提供）

    台11線人定勝天路段浪襲判釋成果。（運研所提供）

    台11線人定勝天路段浪襲判釋成果。（運研所提供）

    台11線人定勝天路段浪襲判釋成果。（運研所提供）

    花蓮港區東防波堤浪襲判釋成果。（運研所提供）

    花蓮港區東防波堤浪襲判釋成果。（運研所提供）

    數值模擬成果。（運研所提供）

    數值模擬成果。（運研所提供）

    〔記者吳亮儀／台北報導〕在惡劣天氣時，海岸邊道路較危險。交通部運輸研究所為提供海岸公路及港區防波堤浪襲災防管理決策支援，與成功大學合作研發海岸公路及港區防波堤浪襲影像判釋技術，並應用數值模式及機器學習技術建立浪襲預警模組，提供即時浪襲示警及數值模擬預警資訊。

    這套系統讓公路局東區養護工程分局花蓮工務段、台灣港務公司花蓮港務分公司在颱風期間得以做為封路管制、巡查作業等災害預防管理應用。運研所指出，以花蓮台11線浪襲路段在颱風季節易遭受大浪襲擊為例，海浪打上岸會造成公路溢淹、路基淘刷，影響用路人安全。

    花蓮港東防波堤有人員進行施工、巡查作業，或有釣客從事釣魚活動等，如遇颱風大浪可能產生浪襲風險。運研所從2022年起與成功大學合作，在台11線人定勝天路段及花蓮港區裝設攝影機，導入影像分析並結合AI深度學習等新科技，陸續進行海岸公路及港區防波堤浪襲影像判釋。

    系統可由影像分析海岸公路波浪溯升情形及花蓮港東堤浪襲越波與否，另外也應用波浪數值模式進行模擬，結合機器學習建立數值預警模組，運研所將浪襲影像判釋及數值模擬預警資訊、花蓮港海象觀測與模擬資訊，分別整合在「花蓮海岸公路浪襲預警系統」及「花蓮港東堤越波示警及預警系統」。

    系統會展示浪襲示警、數值預警及花蓮港區海氣象觀測、模擬等災防管理所需資訊，提供花蓮工務段及花蓮港務分公司在交通管制、封路決策、東堤工程作業、人員巡查、釣客活動等安全管理應用，提升災防管理效能。系統已提供花蓮港務分公司，可實際應用於施工作業安全管理及防災。

    「花蓮海岸公路浪襲預警系統」花蓮工務段也已在颱風期間做為決策支援應用，花蓮工務段基於研究成果資料，在2025年6月在該路段北方易浪襲位置加拋消波塊（較白消波塊即為加舖），降低浪襲機率。

    數值模擬成果。（運研所提供）

    數值模擬成果。（運研所提供）

    花蓮海岸公路浪襲預警系統。（運研所提供）

    花蓮海岸公路浪襲預警系統。（運研所提供）

    花蓮海岸公路浪襲預警系統。（運研所提供）

    花蓮海岸公路浪襲預警系統。（運研所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播