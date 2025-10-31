因應非洲豬瘟禁運禁宰 草屯宗廟秋祭自製「小紅豬」替代傳統豬公

豬隻禁宰期無豬肉可買，草屯洪姓宗親「燉成堂」11月1日舉行秋祭典禮，幹部自製小紅豬取代豬公當祭品。（洪浩軒提供）

台中爆發非洲豬瘟，為防堵疫情禁宰豬隻延至11月6日，全台受影響行業多，連帶也影響近期內舉辦的宗廟祭典，草屯洪姓宗親燉成堂明天秋祭，首次無生豬當供品，宗親以放豬肉的拱形支架當骨架，以紅紙加保麗龍做成小紅豬，模樣可愛。總幹事洪浩軒說，會跟祖先稟告無生豬原因，請祖先見諒。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，全國展開防疫大作戰，其中豬隻禁宰禁運禁令從5天延至15天，將到11月6日中午後才解禁，該禁令除與豬肉有關的行業受影響，最近陸續有宗廟舉行秋祭典禮，過去都有一隻全豬當祭典供品，但在豬隻禁宰期無豬可買，草屯最大姓洪姓宗親四大房之一的燉成堂明天秋祭大典，沒有豬肉可買的情況下，總幹事洪浩軒與兩位宗老合力製作可愛小紅豬來替代豬公。

洪浩軒表示，過去用來放置豬公的拱形背架，變成小紅豬的身體支架，上面用紅紙包覆，再以紅紙加保麗龍製作豬耳朵、紅紙加鐵絲做成豬尾巴，再畫上兩隻眼睛和豬鼻子就完成小紅豬，豬背馱著多包南投意麵。

洪浩軒說，多年來皆以豬公當祭典供品，此次遇到豬隻禁宰期，只好用替代品，明天秋祭時會請主祭者先向祖先稟告原因，下一次祭典即會恢復用豬公祭祖。

小紅豬有長長的尾巴。（洪浩軒提供）

草屯洪姓宗親燉成堂祭典大典，自製小紅豬上面鋪滿意麵，取代生豬。（洪浩軒提供）

用過去支撐生豬的拱形支架，當小紅豬的身體。（洪浩軒提供）

