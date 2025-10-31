助教心累開嗆「學生越來越懶」 網友嘆：AI太方便讓腦袋休眠了

AI與短影音盛行時代，不少教授發現學生變得越來越沒耐心，作業也全都依靠AI來完成。示意圖。（pexels）

AI盛行時代，學生也變懶了？一名在大學任職助教的女網友近日發文抱怨，開學以來發現學生態度散漫、實驗跳著做、作業更是隨便寫，讓她忍不住直呼「學生程度真的變得很差」，甚至懷疑「是不是AI害的」？

這名助教在Dcard發文表示，她在大學的基礎電磁學課程當助教一年多，開學後卻驚覺學生「連一整頁字都讀不完」，實驗步驟隨意跳過、作業敷衍亂寫，還想拿高分，態度又懶又散，讓她心力交瘁。

請繼續往下閱讀...

她坦言，自己雖然不是特別熱愛當助教，但過去總會遇到幾位認真努力的學生，因此教學過程仍覺得有成就感，如今卻幾乎感受不到學生的學習熱情，忍不住感嘆：「是不是AI害得大家變懶？」並呼籲學生少滑短影音，多閱讀、培養專注力。

貼文曝光後，引起眾人熱議。有人直言，「抖音跟AI都是禍首，答案太容易得，腦子的耐心早就被那些養壞了」、「AI生的內容比自己寫還高分，誰還想花時間認真寫？」、「短影音也有影響，小朋友沒耐心看超過1分鐘的影片」、「現代人對很多事情都沒耐心，看片長兩小時的電影也在前半小時就開始坐不住」。也有人表示問題不全在學生，「課程設計太無聊、教授教太爛也有可能」

不過，也有網友持不同看法，認為「每一代老師都會抱怨學生不如以前」、「AI出現前老師就愛說『你們是我帶過最爛的一屆』」，甚至有人笑稱：「一代罵一代，是教育界的世代傳統。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法