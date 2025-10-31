台北電動公車僅佔27.8％ 許淑華：2030全面電動化政策恐跳票

北市議員許淑華痛批，市府行政效率低落，以及用地卡關問題，台北市達標時程恐跳票，由於公車電動化與第一果菜市場改建案同為北市重大建設，兩者卻雙雙卡關。（翻攝北市議會直播）

交通部訂定2030年全國市區公車全面電動化的政策目標，台北市府也宣布跟上，不過北市議員許淑華痛批，公車電動化與第一果菜市場改建案同為北市重大建設，公運處東園調度站借給果菜市場作為中繼市場，豈料魚果市場改建案，因工程延宕要拖到2031年1月才會完工，讓東園調度站也需等到2031年後才能歸還，台北市達標時程恐跳票，要求市長蔣萬安應立刻正視，成立跨局處小組提出具體替代方案。

許淑華表示，截至目前，台北市現有的3325輛公車中，電動公車只有925輛，佔比僅27.8%，落後台中市即將達成的48%；而北市府預計每年汰換400輛公車，依照這個規劃，仍需6年才能全數汰換完成，到2031年才能達成全市公車電動化的目標，進度落後。

請繼續往下閱讀...

許淑華指出，原本作為３條繁忙公車路線匯集的公運處東園調度站，因為要借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，導致公運處遲遲無法取回土地，公車客運目前必須把車停在華中橋堤外停車場，沒想到原定2023年完工的魚果市場改建案，因工程延宕，目前進度只有46.998%，工期要拖到2031年1月才會完工，等同東園調度站需等到2031年後才能歸還，等同2030年以前，台北市無法如期興建供全數電動公車使用的足額電動樁，政策恐將跳票。

許淑華說，目前東園站公車均移到水利處所轄的華中橋堤外停車場停放，若把充電樁裝設在堤外，遇到天候不佳河水暴漲時，充電樁將面臨毀損風險，公運處與市場處曾就此開會，公運處坦言魚果市場改建案延宕，導致東園站土地遲遲無法歸還客運業者用，將影響公車全面電動化的時程，要求提前歸還；市場處則稱對該土地仍有需求。會議決議由公運處與業者、水利處自行協調溝通，形同毫無進展，拿不出解決之道。

許淑華直批，公車電動化與第一果菜市場改建都是台北市的重大建設，但現在兩個案子都因市府的行政效率而卡關，蔣萬安市長必須立識到問題的嚴重性，要求市府應立即成立跨局處小組，針對市場處的冷藏設備需求和公運處的充電樁設置，提出具體的替代與配套方案。財政局應盤點現有可調度之市有地，並與產發局及交通局協調中繼市場冷藏設備、辦公空間及公車充電樁設置之需求，以利市府重大政策之推動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法