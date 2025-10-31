防堵非洲豬瘟疫情擴散 海巡加強國內船舶物流拆檢

海巡署金馬澎分署為防杜公告禁止豬肉及各項肉製品在國內島際串流，已要求所屬全方位就「貨、船、人、郵」加強相關安檢及拆檢作業。（記者陸運鋒翻攝）

為防堵國內非洲豬瘟案例，海巡署金馬澎分署針對離島地區返台航線的船舶、貨物、旅客行李及郵包等，全面提升安檢及人工拆檢率，並強化各項防疫及查緝，另馬祖發現陽性海漂豬屍，海巡署金馬澎分署特別指派副分署長吳建冠進駐馬祖督導相關防疫工作，全力阻絕疫情於境外。

行政院宣示落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李查驗，並進一步提高人工抽驗比例，同時加強邊境走私查緝工作，全面防堵疫情入侵。

金馬澎分署表示，金門、馬祖及澎湖均有客（貨）船往來台灣本島，為防堵公告禁止豬肉及各項肉製品在國內島際串流，已要求所屬全方位就「貨、船、人、郵」加強相關安檢及拆檢作業。

金馬澎分署指出，昨（30）日全面開艙查驗冷凍貨櫃計107櫃、拆檢貨物231件（強度較平常提升20%以上達40%），馬祖地區更配合公告禁令，針對郵局郵包、黑貓宅急便、全家及7-11等包裹，提升檢查比率至92%達357件，期間運用各式X光機及偵搜犬輔勤。

金馬澎分署說，由於台馬航線於疫情發生期間，即因海象不佳已持續停航至今（31）日才開航，棧區累積大量待運貨品，地區海巡已加派人力提前檢查，避免耽誤旅運行程：此外，針對海漂廢棄物眾多易蝟集處所，全天候加強岸際巡邏勤務，昨日計派出89車次、 187人次，巡查178處灘岸。

金馬澎分署強調，非洲豬瘟對全民食安及國內相關產業威脅嚴重，防疫工作需全民配合，民眾切勿違規攜帶肉製品入境，並遵守防疫規定，如有發現可疑或不法，請撥打海巡署「118」報案專線。

海巡人員針對離島地區返台航線的船舶、貨物、旅客行李及郵包等，全面提升安檢及人工拆檢率。（記者陸運鋒翻攝）

