    首頁 > 生活

    僑外生人數創新高 教育部啟動跨部會訪視助安心求學

    2025/10/31 16:09 記者林曉雲／台北報導
    僑外生人數創新高，教育部啟動跨部會訪視，協助安心求學，今日在台南場展開，並安排僑外生參觀奇美博物館。（圖由教育部提供）

    僑外生人數創新高，教育部啟動跨部會訪視，協助安心求學，今日在台南場展開，並安排僑外生參觀奇美博物館。（圖由教育部提供）

    教育部統計，113學年（2024年至2025年）境外生和僑生共有12萬3188人，再度創下新高，其中新南向國家約占67％，以越南、印尼及馬來西亞最多。為協助境外生在我國安心求學，教育部啟動跨部會聯合訪視僑外生活動，今（31）日由台南場開始，大專校院及高中的僑外生（含港澳學生）共約600人參與。

    教育部、外交部、內政部移民署、勞動部、衛福部健保署、疾管署、內政部役政司、僑委會、陸委會及海外聯合招生委員會等單位代表，共同與僑外生面對面交流，了解其在學習、生活、實習及留台工作等方面的需求與建議。

    教育部國際司科長施眉綺說明，隨著僑外生人數逐年增加，學生在語言溝通、文化適應、行政流程及資源取得等面臨挑戰，透過跨部會合作及聯合訪視機制，即時掌握學生需求，強化政府、學校與學生之間的連結，協助僑外生安心就學、適應生活，並在我國累積豐富且難忘的學習與成長經驗。

    施眉綺表示，接續也會在台北、台中及宜蘭舉辦聯合訪視僑外生活動，以「傾聽心聲、強化支持、共創友善」為主題，深化政府機關對僑外生的關懷，廣納學生意見，作為後續政策精進與服務改善的重要參考。

    施眉綺說明，訪視活動安排與學生權益攸關的專題講座，主題分別為「境外學生勞動權益」與「識詐、防詐與防制詐欺車手」，邀請勞動部說明境外生工讀應注意事項及如何提升勞動剝削意識；另為避免外籍生誤當詐欺車手，由警政署說明防詐資訊及相關罰則，宣導學生勿以身試法。

    此外，為讓僑外生透過文化體驗更深入認識我國的人文風貌活動，也介紹教育部「接待家庭計畫」及教育參訪，包括國立故宮博物院、台灣工藝文化園區、奇美博物館、大鯖魚夢工廠，讓僑外生從交流互動中，增進文化理解與友誼。

