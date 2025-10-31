防非洲豬瘟！黑水虻吃廚餘 南投集集每月去化3噸

台中爆發非洲豬瘟，全國暫停廚餘養豬，南投集集鎮引進黑水虻吃廚餘，每月可去化3噸，佔全鎮近3分之1，可降低就地掩埋壓力。（記者劉濱銓翻攝）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，中央下令暫停廚餘養豬，南投縣集集鎮公所前幾年為防範豬瘟，就引進會吃廚餘的黑水虻，到目前已能去化全鎮近3分之1廚餘，每月去化約3噸，未來還將爭取經費擴大規模，以降低就地掩埋壓力。

集集鎮公所表示，當初為防範非洲豬瘟，就赴彰化縣觀摩引進黑水虻，利用其會吃廚餘的特性，消化分解排出的蟲糞還能當肥料，只要事前挑出廚餘內的堅硬物質，再脫水、破碎後，就能讓黑水虻吃下進行去化，黑水虻隨著時間生長，還會產卵繁衍，之後再將卵收集後孵化，又能產生新一批廚餘去化生力軍。

公所說，這幾年下來，鎮上平均每月廚餘約10噸，其中黑水虻約能去化3噸，其餘的廚餘就透過暫置掩埋方式處理，雖然目前黑水虻去化廚餘量僅3分之1，但未來待清潔隊完成場地擴大，就會向中央、南投縣政府爭取經費，增加黑水虻去化設施的量能，盼以更經濟、環保的方式處理廚餘，也減少廚餘養豬造成的疫病疑慮。

