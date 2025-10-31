為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    虎尾首座「機車考照練習場」啟用 在地練習免奔波半小時

    2025/10/31 15:59 記者李文德／雲林報導
    虎尾首座機車考照練習場，週一至日早上開放民眾入內練習。（記者李文德攝）

    虎尾首座機車考照練習場，週一至日早上開放民眾入內練習。（記者李文德攝）

    立院三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，無照機車駕駛人最高可罰3.6萬元。雲林縣虎尾鎮公所為鼓勵民眾考照，加上虎尾距離考照場需耗半小時車程，舟車勞頓。因此爭取在台78線快速道路高架橋下完成首座考照練習場今天啟用。鎮長林嘉弘表示，期望日後能有效改善民眾練習所需的時間成本及增加熟悉騎乘技巧機會。

    啟用典禮由林嘉弘主持，虎尾鎮代會主席陳明聖、雲林縣議員黃美瑤、穎川里長郭惠珍、西安里長陳水敏等人出席。

    林嘉弘表示，根據資料統計，去年縣內A1類交通事故死亡發生106人，其中機車交通事故部分發生62人，且虎尾高鐵特區住戶數有顯著的提升趨勢，致鎮內人車眾多。加上目前機車考照地點僅有東勢監理分站及雲林監理站，距離虎尾均半小時車程，使考照前的練習時間成本較高。

    林嘉弘表示，考量地緣關係對考照練習需求的鎮民極為不便，因此活用台78線快速道路橋下新設機車考照練習場，包含直線平衡駕駛、交叉路口、兩段式轉彎、變換車道共8項機車考驗項目，場內的設計規格符合公路總局監理站的機車考照標準，盼讓民眾熟練騎乘技巧，掌握更多行車安全知識，盼降低交通事故率。

    當地里長郭惠珍表示，台78線快速道路高架橋下，因為地偏人稀經常成為環境治理死角，常有民眾會隨意丟棄垃圾，也被當地里民視為嫌惡點，如今改善有明亮空間、適合民眾練習之地，也讓大家非常期待，期待日後可以持續活用高架橋下環境。

    虎尾鎮公所活化台78線快速道路高架橋下空間，設置機車考照練習場。（記者李文德攝）

    虎尾鎮公所活化台78線快速道路高架橋下空間，設置機車考照練習場。（記者李文德攝）

    虎尾首座機車考照練習場，週一至日早上開放民眾入內練習。（記者李文德攝）

    虎尾首座機車考照練習場，週一至日早上開放民眾入內練習。（記者李文德攝）

