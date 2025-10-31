閒置泥濘地變自學廣場 議員呂家愷推動育林國中、小共享空間啟用

新北市議員呂家愷協助育林國中、國小爭取改善戶外多功能空間，今天啟用。（記者翁聿煌攝）

新北市議員呂家愷31日萬聖節當天，出席樹林區育林國中自學廣場開幕典禮，廣場經呂家愷服務處協助、爭取完成排水與磁磚鋪面工程後，從原本沒人願意駐足的閒置用地，變成育林國中、育林國小2校學生「共享共榮」的戶外多功能空間，也是兩校新型態圖書資源中心與共享的戶外多功能場域。

呂家愷指出，此案從發想到落實，歷經3年協調與推動，獲教育局支持與補助，並感謝在地企業中國砂輪公司熱心協助，與校方攜手共同完成校園環境改造，無論排水改善、木棧板階梯鋪設，空間設計討論，都是在多方努力下逐步實現，讓這塊閒置空間重生為兩校共用的新亮點。

請繼續往下閱讀...

為慶祝自學廣場啟用，育林國中校方今天也舉辦萬聖節走秀活動，活動中，呂家愷化身近期爆紅的「Kpop獵魔女團」，帶領學生與教師華麗登場，炒熱現場氣氛。

育林國中前校長陳榮德表示，當初與呂家愷討論空間再利用構想，從排水改善到動線規劃歷經多次勘查與調整，如今落成，深感欣慰，現任校長馮宜欣與育林國小校長張維中也表示，從原本閒置的泥濘積水地到煥然一新的共享廣場，見證地方、學校與議員攜手合作的成果，讓兩校孩子都能在更安全、舒適的環境中學習與交流。

新北市議員呂家愷盛裝打扮（左）參加育林國中小萬聖節活動。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法