    非洲豬瘟釀彰化肉圓店幾全停擺 雞肉、牛排肉圓代打

    2025/10/31 15:35 記者湯世名／彰化報導
    牛排肉圓口味獨特。（圖由民眾提供）

    牛排肉圓口味獨特。（圖由民眾提供）

    非洲豬瘟來襲，政府宣布禁宰禁運時間延長，彰化市全國知名的肉圓、爌肉飯店家豬肉貨源不足也撐不下去，紛紛拉下鐵捲門暫停營業，不過有肉圓店出奇招，改製成雞肉肉圓、杏鮑菇肉圓或牛排肉圓來取代豬肉，希望在豬肉貨源短缺期間，讓顧客吃到全新風味的肉圓。

    彰化市陳稜路有正彰化肉圓、阿璋肉圓、阿章肉圓等店家，號稱「肉圓一條街」但是因為非洲豬瘟疫情來襲，政府宣布禁運禁宰時間延長，業者都已經沒有豬肉可以供應，原本人聲鼎沸的街道變得冷清，不過也有店家不願被打敗，想出以雞肉、牛排來替代豬肉入餡。

    有80多歷史的正彰化肉圓店家公告說，透過幾天研發雞肉肉圓，用去骨的雞腿肉來取代豬肉，今天製作50顆肉圓邀請民眾試吃，如果沒有意外，明天就會推出雞肉肉圓。

    除了雞肉肉圓，另外一家西門彰化肉圓昨天還有許多傳統豬肉肉圓，業者指出，之前剛好有做2000顆豬肉肉圓要批發，沒想到遇到非洲豬瘟，剛好能自用，不過儘管比別人多賣一個禮拜，下禮拜一傳統豬肉肉圓也沒有了，不過還有杏鮑菇與牛排肉圓，口味獨特，歡迎民眾享用。

    阿璋肉圓拉下鐵捲門暫停營業。（圖由民眾提供）

    阿璋肉圓拉下鐵捲門暫停營業。（圖由民眾提供）

    杏鮑菇肉圓。（圖由民眾提供）

    杏鮑菇肉圓。（圖由民眾提供）

    傳統豬肉香菇肉圓數量所剩不多。（圖由民眾提供）

    傳統豬肉香菇肉圓數量所剩不多。（圖由民眾提供）

