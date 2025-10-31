台中新社花海即將登場 交通局推5條接駁路線直達

2025台中國際花毯節的大眾運輸資訊。（市府提供）

2025新社花海暨花毯節活動展期自11月8日至11月30日，台中市政府今年首度推出搭乘接駁車至會場，一下車就可看到「飛天小女警」，共有5條接駁路線，每日行駛豐原線、太原線及松竹線，以及假日加開疏運東勢線及會場環線（展區巡迴路線），還有「鏡頭君」直播，讓民眾即時掌握花海周邊道路狀況。

「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事」包含花海、花毯及中農展售會，將於11月8日起與全球經典動畫「飛天小女警」一同登場。

交通局長葉昭甫表示，因應為期23天的展期及道路交通管制，5條接駁車服務時間方面，豐原線、太原線、松竹線及東勢線（假日接駁），前往花海會場自上午8時至下午2時30分；離開花海會場則自上午10時至下午5時，會場環線（假日接駁）自上午9時至下午5時巡迴接駁。坐滿即發車，不用擔心候車過久。

今年花海暨花毯活動結合「2025中台灣農業行銷展售會」8縣市盛大舉行，規劃活動期間限定接駁車串聯重要交通運輸場站，外縣市民眾搭乘高鐵轉乘台鐵豐原站或台鐵松竹站轉搭豐原線或松竹線，或轉乘捷運綠線至捷運松竹站轉搭松竹線。

交通局說明，選擇台鐵的台中市民及外縣市朋友，可搭至台鐵豐原站或台鐵松竹站，轉搭豐原線或松竹線；搭乘捷運的民眾，可搭至捷運松竹站，出站後依循指標即可轉乘松竹線接駁車。

此外，交通局規劃接駁線行經8處花海外圍停車場，包括豐原轉運中心、社會住宅 （豐原轉運中心旁）、舊社公園、祥和、中興嶺營區 （郵局旁）、東勢河濱公園、新社高中及新社區公所等停車場，停車即輕鬆轉乘接駁車前往賞花盛宴。

