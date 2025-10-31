結合實境遊戲和論語 「宜蘭孔廟實境解謎」教材奪特優

宜蘭縣復興國中教師蔡靖妏（右）和順安國中教師吳萃涵（左）合作研發「金榜攻略：宜蘭孔廟實境解謎」，拿下教育部「特殊教育教材教具競賽」資賦優異類國中及高中組特優。（圖由教育部提供）

宜蘭縣復興國中教師蔡靖妏和順安國中教師吳萃涵合作研發「金榜攻略：宜蘭孔廟實境解謎」，以實境遊戲結合「論語」學習，讓學生於探究與互動中體驗儒家文化，啟發人文素養與創意思考，今（31）日獲頒教育部「特殊教育教材教具競賽」資賦優異類國中及高中組特優。

教育部委請國立清華大學辦理「第8屆教育部獎助研發特殊教育教材教具競賽」，今日舉行頒獎典禮。

「金榜攻略：宜蘭孔廟實境解謎」作品是一款以宜蘭孔廟為背景的實境解謎遊戲，玩家（學生）扮演名叫「興順」的秀才，需要在宜蘭孔廟中尋找線索、解開謎題，以順利「金榜題名」，故事設定在150年後的宜蘭孔廟，玩家將與另位學生「安平」一同面對困難，共有7道關卡，除了傳統解說，還加入當代省思，參與者回饋「燒腦但很有趣」。

教育部國教署長彭富源表示，為推廣融合教育及課程通用設計（UDL）理念，鼓勵教師研發適用於特殊教育與融合教育的教材、教具及科技輔助教學軟體，每件作品都讓他深受感動，肯定教師把「愛與專業」化為教學實踐，期盼廣為分享，讓更多教師及學生受惠。

國教署組長孫旻儀說明，競賽分為「身心障礙類」與「資賦優異類」，涵蓋學前至高級中等教育階段，吸引全國百組作品參賽，最終選出特優2組、優等8組、佳作13組及入選15組。

「身心障礙類」國小組特優作品「悠遊讀寫，做自己的情緒小主人」，由新竹市南寮國小、陽光國小及桃園市瑞梅國小的簡吟文、邱佳寧、陳虹君、范姜雅菁共4位老師跨校合作設計，結合語文與社交情緒學習教材，透過閱讀、寫作、情緒辨識及角色扮演，引導學生自我認識與情緒覺察，建立正向友善的人際關係。

其他優秀作品包括「和光一起玩遊戲」，以廢棄課桌與玻璃層板改造成多功能光桌，兼具環保與永續概念；「職涯探險家．迎向美好的人生」以桌遊模擬「洗車」與「烘焙」職場情境，培養學生生活理財與就業技能。

宜蘭縣復興國中教師蔡靖妏（中）和順安國中教師吳萃涵（右）合作研發「金榜攻略：宜蘭孔廟實境解謎」，教育部國教署長彭富源（左）今日頒發「特殊教育教材教具競賽」資賦優異類國中及高中組特優肯定。（圖由教育部提供）

「悠遊讀寫，做自己的情緒小主人」拿下「身心障礙類」國小組特優，引導學生自我認識與情緒覺察，建立正向友善的人際關係。（圖由教育部提供）

教育部國教署長彭富源（右）與優等作品「和光一起玩遊戲」團隊互動。（圖由教育部提供）

