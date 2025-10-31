為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防災常識從玩開始 「解鎖！防災神隊友」互動展高雄駁二登場

    2025/10/31 15:59 記者許麗娟／高雄報導
    「解鎖！防災神隊友」互動展覽今早舉辦開幕儀式，高雄市長陳其邁（左5）、中山大學校長李志鵬（右5）等貴賓出席參與。（記者許麗娟攝）

    「解鎖！防災神隊友」互動展覽今早舉辦開幕儀式，高雄市長陳其邁（左5）、中山大學校長李志鵬（右5）等貴賓出席參與。（記者許麗娟攝）

    為了讓防災觀念「接地氣」又「進人心」，國立中山大學USR「城市共事館」計畫攜手台灣福興、美國在台協會高雄分處與高雄市文化局，推出「解鎖！防災神隊友」大型互動展覽，今（31）日起至11月23日在高雄駁二蓬萊B6倉庫登場，透過信仰文化、現代職業角色與遊戲互動，找出生活中潛藏的「神隊友」。

    高雄市長陳其邁今早出席開幕儀式提及，城市的韌性不只是基礎建設，更是人與人之間的信任與合作，高雄長期面臨颱風與強降雨等挑戰，市府積極推動智慧防災與氣候調適計畫，強化城市基礎建設與社區共備網絡，依各類災害特性採取多元應變措施，打造韌性城市。

    中山大學校長李志鵬表示，這次展覽結合地方企業台灣福興與美國在台協會高雄分處的支持，將師生的研究轉化為貼近生活的防災教育行動，讓科學與人文、在地與全球相互連結。

    主要策展人林芮君指出，「解鎖！防災神隊友」透過遊戲化設計讓民眾在輕鬆氛圍中思考。展覽巧妙結合神明信仰與現代防災角色，搭配互動任務，讓觀眾從共感中理解「防災力」其實來自社會信任與連結。

    「解鎖！防災神隊友」大型互動展覽，今（31）日起至11月23日在高雄駁二蓬萊B6倉庫登場。（記者許麗娟攝）

    「解鎖！防災神隊友」大型互動展覽，今（31）日起至11月23日在高雄駁二蓬萊B6倉庫登場。（記者許麗娟攝）

