為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中斷16年再通車！苗栗市觀音道路修築完工 地方喜迎便捷新路

    2025/10/31 15:22 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市新英里觀音道路，為新英、南勢兩里居民通行便道，因風災中斷16年，修築完成恢復通行。（記者彭健禮攝）

    苗栗市新英里觀音道路，為新英、南勢兩里居民通行便道，因風災中斷16年，修築完成恢復通行。（記者彭健禮攝）

    苗栗市新英里觀音道路，為新英、南勢兩里居民通行便道，但因風災中斷了16年，致兩地里民通行得多繞6、7公里路程。經地方爭取，獲農業部農村發展及水土保持署台中分署補助，以總經費500萬元修築，地方今天歡喜慶祝通車。

    通車典禮上，苗栗市長余文忠、苗栗市代表會主席陳仁杰及多位代表，與地區議員出席，與居民同慶，當地新英里長邱鎮堂也準備客家傳統喜慶米食「粄仔」與大眾分享。

    余文忠感謝縣府團隊、立委邱鎮軍的協助及中央經費挹注，因該道路也涉及私有土地，他也感謝林田春、林田萬、李應德、吳琦瑛四位地主無償提供土地，促成這件美事，讓新英里觀音道順利銜接聯大路，未來居民進出，或是信眾到觀音宮參拜都更加便利。

    余文忠於去年時任議員期間，獲地方陳情觀音道中斷、通行不便的問題，與議員鄭碧玉、楊明燁、徐筱菁、許櫻萍，邀縣府農業處、水利處、交通工務處等單位會勘。他上任市長後，提報計畫爭取中央經費補助改善，今年6月開工，完成長162公尺、寬5公尺的新道路。

    地方歡喜慶祝通車。（記者彭健禮攝）

    地方歡喜慶祝通車。（記者彭健禮攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播