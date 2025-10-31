中斷16年再通車！苗栗市觀音道路修築完工 地方喜迎便捷新路

苗栗市新英里觀音道路，為新英、南勢兩里居民通行便道，因風災中斷16年，修築完成恢復通行。（記者彭健禮攝）

苗栗市新英里觀音道路，為新英、南勢兩里居民通行便道，但因風災中斷了16年，致兩地里民通行得多繞6、7公里路程。經地方爭取，獲農業部農村發展及水土保持署台中分署補助，以總經費500萬元修築，地方今天歡喜慶祝通車。

通車典禮上，苗栗市長余文忠、苗栗市代表會主席陳仁杰及多位代表，與地區議員出席，與居民同慶，當地新英里長邱鎮堂也準備客家傳統喜慶米食「粄仔」與大眾分享。

余文忠感謝縣府團隊、立委邱鎮軍的協助及中央經費挹注，因該道路也涉及私有土地，他也感謝林田春、林田萬、李應德、吳琦瑛四位地主無償提供土地，促成這件美事，讓新英里觀音道順利銜接聯大路，未來居民進出，或是信眾到觀音宮參拜都更加便利。

余文忠於去年時任議員期間，獲地方陳情觀音道中斷、通行不便的問題，與議員鄭碧玉、楊明燁、徐筱菁、許櫻萍，邀縣府農業處、水利處、交通工務處等單位會勘。他上任市長後，提報計畫爭取中央經費補助改善，今年6月開工，完成長162公尺、寬5公尺的新道路。

地方歡喜慶祝通車。（記者彭健禮攝）

