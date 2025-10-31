為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    名店無限期休業 等同「非物質文化遺產」關山鎮代會討論

    2025/10/31 16:16 記者劉人瑋／台東報導
    關山鎮長彭成豐說,這間店等同於「非物質文化遺產」,今天代表會開會還特地提起,希望能永久經營下去。(記者劉人瑋攝)

    關山鎮長彭成豐說，這間店等同於「非物質文化遺產」，今天代表會開會還特地提起，希望能永久經營下去。（記者劉人瑋攝）

    台東知名店家關山臭豆腐，日前傳出無限期休業，網路上傳出消息後，許多人以為與最近的豬肉禁運有關，其實是老闆娘身體不適才以公休名義暫停營業。鎮長彭成豐說，這間店等同於關山鎮的「非物質文化遺產」，今天代表會開會還特地提起，希望能永久經營下去。

    1間店家是否能經營被提到代表會討論，不只是關山鎮的人情味，也因為它能帶來不少觀光人潮；據老饕所言，其名聲與「玉里橋頭臭豆腐」齊名，疫後報復性人潮竟然能排到超過200公尺。但網友發現，去光復當完「鏟子超人」回到關山卻撲空，Google Map上顯示「暫停營業」，不僅沒吃到美食失望，也感到錯愕。

    彭成豐表示，就自己所知，店家已休息超過10天，也有附近民眾稱其休息近2個月，經由與店家熟悉的代表得知，因老闆娘有家族性遺傳疾病，目前正在休養，因此不確定何時恢復營業，只能期待她早日康復，手藝再傳下去。

    彭成豐說，臭豆腐目前傳至第二代，老老闆當年推著攤子賣臭豆腐，最後才定於現址關山市場，因其特殊滷料讓豆腐香氣特殊，加上泡菜口感酸脆清甜出名，之後由初代老闆女兒、女婿傳承，成如今老闆、老闆娘，夫妻雖有兒女，老闆娘也有姊妹，但另有事業、並未接手店生意，「還是期待有人能夠接手，畢竟這也是自己和鎮民、觀光客常吃的美食，也關乎關山鎮的重要觀光店家」。

    網友發現,去光復當完「鏟子超人」回到關山卻撲空,Google Map上顯示「暫停營業」,感到錯愕。(擷取自Google Map)

    網友發現，去光復當完「鏟子超人」回到關山卻撲空，Google Map上顯示「暫停營業」，感到錯愕。（擷取自Google Map）

    關山臭豆腐是在地知名店家,因老闆娘身體不適以公休名義暫停營業。(記者劉人瑋攝)

    關山臭豆腐是在地知名店家，因老闆娘身體不適以公休名義暫停營業。（記者劉人瑋攝）

