    台中清潔隊員處理廚餘又要支援野餐日 議員喊話今年停辦

    2025/10/31 15:27 記者張軒哲／台中報導
    「2025台中市民野餐日」以「草地閱讀」為主題，市府舉行宣傳活動。（記者張軒哲攝）

    台中市民野餐日將於11月2日在全市29區同步登場，但台中市因爆發非洲豬瘟疫情，廚餘回收問題，陷入環境災難，讓清潔隊員忙翻了。市議員江肇國痛批，清潔隊員近日忙著處理廚餘，卻還要支援野餐日活動，市府今年應該停辦野餐日，來年再舉行。

    「2025台中市民野餐日」將於11月2日在全市29區盛大登場，呼應「台中綠美圖」試營運，將以「草地閱讀」為主題，市長盧秀燕20日出席宣傳記者會，號召市民帶著喜愛的書來野餐，隔兩天就爆發豬瘟事件。

    台中市議員江肇國今（31）日於議會質詢指出，大量清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾紛紛求助無門；然而市府環保局官網卻看不到任何廚餘最新公告與指引，反而充斥市政宣傳內容，普發現金、購物節、市民野餐日等等，還要求所屬4個清潔隊到場擺攤，讓基層疲於奔命。江肇國並要求市府即刻停辦活動，回歸防疫主軸。

    江肇國表示，市府應尊重第一線清潔隊員的勞動權益與休息時間分工，停止一切與防疫、民生無關的動員。他並呼籲，請市府立刻停辦市民野餐日，把資源、人力、注意力全部回到防疫與民生服務。

