    防疫破口還沒補？台中豬瘟案疫調疑點、三聯單 市府封口全推檢調

    2025/10/31 14:46 記者蔡淑媛／台中報導
    盧秀燕帶領市府團隊參與非洲豬瘟中央應變所記者會，對於媒體詢問疫調相關內容全推說由檢調偵辦，盧秀燕只公佈疫情衝擊產業支持3項措施。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕帶領市府團隊參與非洲豬瘟中央應變所記者會，對於媒體詢問疫調相關內容全推說由檢調偵辦，盧秀燕只公佈疫情衝擊產業支持3項措施。（記者蔡淑媛攝）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中市府疫調一變再變、漏洞百出，其中斃死豬數量兜不攏，農業局證實化製場留存的甲聯有塗改，已經行文請雲林縣府調出單據釐清，但對比對數字三緘其口，昨天再對豬場畜主陳姓豬農父子進行第3次疫調，疫調內容均不願說明，全推說已送檢調調查。

    台中市府疫調疑點重重，各界撻伐錯失防疫時機，市長盧秀燕今天帶領副市長鄭照新及相關局處團隊參與非洲豬瘟中央應變所記者會，對於媒體詢問疫調相關內容全推說由檢調偵辦，盧秀燕則只公佈疫情衝擊產業支持3項措施。

    對於案場死亡豬隻送化製三聯單數字有出入，甲聯也有塗改痕跡，外界也擔心是否會有死豬流入市面的問題，鄭照新回應，目前都由檢調偵辦中，靜待司法調查，如有進一步調查結果再對外說明。農業局長張敬昌也說，陳姓父子由檢調偵辦中。

    另針對王姓獸醫佐沒有獸醫資格，僅是藥商，疑似給藥，市府日前也以是否違反獸醫師法函請台中地檢署偵辦，地檢訊畢已諭知請回，並表示經查獸醫師法相關違反事項屬行政罰，未涉刑責，此部份宜由主管機關依權責處理。

    另外案場約特約獸醫師紀又銘在網路發文推測非洲豬瘟感染源，認為養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索，對此，鄭照新也說，案件送檢調偵辦。

