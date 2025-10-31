為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    長榮空服員工會：11/14赴民航局陳情 籲將勞資爭議納入航權審查

    2025/10/31 14:46 記者吳亮儀／台北報導
    長榮空服員工會宣布11/14赴民航局陳情。圖為桃園市空服員職業工會與長榮航空企業工會30日至勞動部陳情。（資料照，記者李靚慧攝）

    因應長榮航空空服員抱病上班、最後不幸病逝事件，長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會今天（31日）宣布，11月14日將共赴交通部民用航空局陳情，促請交通部民用航空局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查。

    長榮航空34歲孫姓空服員在上月底抱病執勤、本月初不幸病逝，引發社會抨擊長榮航空的勞動環境。工會在今天和長榮航空人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧，和長榮航空企業工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。

    桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會之前發起白玫瑰運動「生命無價，請假無罪」將近三週。工會表示，長榮航空如今終於有階段性改善的具體方案，第一是每年度前三天病假，視同生理假，不扣考績，也不計入三個月三天選班、選假、調班資格。第二、取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定。第三，空服員於表定特定日期請假會直接禁止三個月選班、選假、調班資格，將改為只有旺旺日（跨年和農曆春節）才禁止三個月選班、選假、調班資格。

    長榮空服員工會在會中主張，保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空都以營運考量暫未同意，如日後勞動部修法保障病假天數超過三天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。

    長榮航空空服員工會仍將和桃園市空服員職業工會和其他交通運輸業、醫療業等工會，共同爭取和監督後續修法作業。其次，長榮航空目前階段性改善的成果，是許多社會大眾的支持和空服員的團結所致。

    工會指出，長榮航空歷年違法紀錄嚴重，未經勞資協商變更各項勞動條件的前例諸多，才會導致近日一次性爆發空服員的集體悲憤。為避免重蹈覆轍，保護更多航空業從業人員，工會仍將邀集各大航空業工會，在11月14日上午10點共赴交通部民用航空局陳情。

    工會表示，將促請交通部民用航空局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段進行實質監管，同時應修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。

