試封閉作業結束 桃園中壢新明、明德人行陸橋確定保留

新明陸橋確定維持現況。（桃園市政府提供）

桃園市政府養護工程處9月23日到10月13日間，辦理中壢區新明、明德人行陸橋「試封閉作業」，以評估2陸橋的存廢需求，試封閉作業結束後於27日辦理會勘，已確定維持現況，養工處後續也將加強景觀燈與照明、環境清潔維護。

過去「人本意識」尚未抬頭時，人行陸橋是為了將人、車分離以避免造成交通負擔或發生危險而興建，如今許多路口從原來的無行穿線該設為人行化號誌路口，加上老年人口愈來愈多，各縣市都已開始評估人行陸橋的存廢必要性。

新明、明德陸橋過去因不時被人丟棄垃圾或隨地便溺，養工處辦理2陸橋的試封閉作業，21天期間民眾須由平面道路替代通行，以評估存廢需求，養工處說明，試封閉期間蒐集地方意見後，多數民眾希望保留2陸橋，以新明陸橋為例，民眾反映新明國小、國中等校學生，上下課都會使用陸橋；27日會勘時，與會民代與里長們也傾向皆尊重民意，決議原則維持現況。

養工處補充，後續將依「桃園市人行陸橋（地下道）存廢評估標準作業程序」，持續加強景觀燈與照明、環境清潔維護等，營造舒適友善的步行環境。

新明陸橋試封閉作業結束後，已確定維持現況。（桃園市政府提供）

