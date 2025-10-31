為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    試封閉作業結束 桃園中壢新明、明德人行陸橋確定保留

    2025/10/31 14:52 記者周敏鴻／桃園報導
    新明陸橋確定維持現況。（桃園市政府提供）

    新明陸橋確定維持現況。（桃園市政府提供）

    桃園市政府養護工程處9月23日到10月13日間，辦理中壢區新明、明德人行陸橋「試封閉作業」，以評估2陸橋的存廢需求，試封閉作業結束後於27日辦理會勘，已確定維持現況，養工處後續也將加強景觀燈與照明、環境清潔維護。

    過去「人本意識」尚未抬頭時，人行陸橋是為了將人、車分離以避免造成交通負擔或發生危險而興建，如今許多路口從原來的無行穿線該設為人行化號誌路口，加上老年人口愈來愈多，各縣市都已開始評估人行陸橋的存廢必要性。

    新明、明德陸橋過去因不時被人丟棄垃圾或隨地便溺，養工處辦理2陸橋的試封閉作業，21天期間民眾須由平面道路替代通行，以評估存廢需求，養工處說明，試封閉期間蒐集地方意見後，多數民眾希望保留2陸橋，以新明陸橋為例，民眾反映新明國小、國中等校學生，上下課都會使用陸橋；27日會勘時，與會民代與里長們也傾向皆尊重民意，決議原則維持現況。

    養工處補充，後續將依「桃園市人行陸橋（地下道）存廢評估標準作業程序」，持續加強景觀燈與照明、環境清潔維護等，營造舒適友善的步行環境。

    新明陸橋試封閉作業結束後，已確定維持現況。（桃園市政府提供）

    新明陸橋試封閉作業結束後，已確定維持現況。（桃園市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播