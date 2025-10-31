成大周明奇、胡潛濱、李玉郎 獲教育部國家最高學術榮譽

成大教授周明奇獲選第29屆「國家講座主持人」。（成功大學提供）

教育部公布第29屆「國家講座主持人」及第69屆「學術獎」得獎名單，國立成功大學再傳捷報。關鍵材料學位學程周明奇講座教授、航空太空工程學系胡潛濱講座教授獲選為「國家講座主持人」，化學工程學系李玉郎講座教授則榮獲「學術獎」。成大在學術研究與產學研發，已連續3年有教授榮獲國家講座主持人、連續5年獲學術獎肯定。

周明奇教授專長晶體生長、凝態物理與雷射光學，致力於化合物半導體與磊晶技術研究。單晶材料是發掘新穎材料與先進科技的關鍵戰略物資，周教授自2004年返台後，在國科會及教育部支持下創建國內規模最大的晶體研究中心，能自製多類晶體並開發生長設備，形成材料與設備一體化的研究體系，奠定台灣自主晶體研究的基石。

胡潛濱教授專長於異向性彈性力學、複合材料與破壞力學等領域，研究成果廣受國際肯定。未來3年，他將開設融合基礎理論與新興研發成果的創新課程，如「智慧型複合材料結構」、「力學軟體開發」等，並推動跨校選修、遠距教學與巡迴講座，培育新世代跨域工程人才。

李玉郎教授長年專注於太陽能電池與表面科學研究，曾發明「階梯結構量子點共敏化電池」，當時將電池效率推至全球最高紀錄，並有7篇論文被列為高度引用文獻。他開發的膠態電解質技術，更成功解決傳統染料敏化電池中液態電解質的揮發與穩定性問題，對綠能科技發展貢獻卓著。

教育部設置「國家講座主持人」與「學術獎」，目的鼓勵學術研究與產學實務研發合作，提升大學教學與研究水準，並促進高等教育特色化與產業鏈結。本屆共有10位學者獲國家講座主持人、18位獲學術獎。

成大教授李玉郎獲第69屆「學術獎」。（成大提供）

成大教授胡潛濱獲選第29屆「國家講座主持人」。（成大提供）

